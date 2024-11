CANTATOUR (in allegria) con Renato Ciardo ad Alberobello

ALBEROBELLO - La tappa alberobellese del Cantatour è in programma per il 9 novembre alle 21 nella sede del Cinema Teatro dei Trulli. Lo spettacolo, condotto dal comico Renato Ciardo con la complicità di Mauro Repetto (ex 883), è gratuito con la prenotazione obbligatoria al seguente link: https://cantatour.cliccail.link/#homeSi tratta di un “atipico live show musicale itinerante” che attraverso la musica, ripercorrerà i decenni più incisivi della cultura pop. Renato Ciardo (oggi uno dei comici pugliesi emergenti più conosciuti in Italia) coinvolgerà il pubblico con una gara canora attraverso brani editi, dando vita a uno show a metà tra un “karaoke” e una “corrida”.A determinare il/la vincitore/vincitrice di ogni tappa, sarà il pubblico stesso (che attraverso l’applauso azionerà a termine dell’esibizione un applausometro virtuale riprodotto su un ledwall) e una giuria di “qualità” composta da tre elementi armata di palette con voti, selezionata fra il pubblico in platea, con un criterio scanzonato da Renato Ciardo, all’inizio di ogni tappa.L’iniziativa è organizzata da Telebari/Radiobari in collaborazione con il Comune di Alberobello.