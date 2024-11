Capodanno a Trani: Tony Hadley illumina Piazza Quercia con i suoi successi intramontabili

ph_Martin Shaw

TRANI - Trani si prepara a celebrare l'arrivo del 2025 con un evento unico: la storica voce degli Spandau Ballet, Tony Hadley, sarà protagonista del concerto di Capodanno in Piazza Quercia. Accompagnato dalla Fabulous TH Band, Hadley regalerà al pubblico una serata indimenticabile, ripercorrendo i grandi successi degli anni '80 e il suo repertorio da solista, in uno spettacolo che spazierà tra pop, swing e ballad immortali.

Un’icona degli anni '80 sul palco di Trani

Hadley proporrà una scaletta ricca di emozioni: da capolavori come “True”, “Gold”, e “Through the Barricades” a brani della sua carriera solista, tra cui le tracce dell'ultimo album “The Mood I’m In” (2024). Non mancheranno incursioni nel mondo dello swing, una delle sue grandi passioni, che ha esplorato in lavori come “A Swinging Christmas” (2018).

Hadley ha espresso il suo entusiasmo per l’evento:

«Sono davvero emozionato di trascorrere il Capodanno in Italia, in una città splendida come Trani. La vostra passione e il vostro calore rendono ogni visita unica. Non vedo l’ora di salire sul palco e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Sarà una serata indimenticabile!»

Una serata ricca di spettacolo e musica

L’evento, organizzato dal Comune di Trani, prenderà vita alle ore 22:30 con l'energia dello staff di Radio Selene, i cui dj e speaker guideranno la serata con musica e intrattenimento. Sul palco si alterneranno i dj Nico De Marinis e Dario Quagliarella, accompagnati dagli speaker Stefano Alicchio, Luca Catalano, e molti altri, pronti a far ballare e cantare il pubblico.

A rendere ancora più magica l’atmosfera saranno le coreografie del corpo di ballo della scuola di danza South Dance Center, rappresentato dalla crew South Klan, finalista ai mondiali di danza a Los Angeles.

Un Capodanno internazionale e gratuito

Il concerto di Tony Hadley rappresenta un appuntamento di grande prestigio, gratuito e aperto a tutti. La splendida cornice di Piazza Quercia si trasformerà in un’arena musicale a cielo aperto, unendo cittadini e turisti in un unico abbraccio musicale.

Hadley, reduce dal successo del tour “The Big Swing”, si esibirà con musicisti di fama internazionale, tra cui Tim Peter Sandiford alla chitarra, Phil Williams al basso e Adam Wakeman alle tastiere.

Una notte di emozioni senza fine

Dopo il countdown e il brindisi con il sindaco Amedeo Bottaro, la musica proseguirà per accompagnare il pubblico nel nuovo anno. La serata sarà un tributo al passato e al futuro di una delle voci più autorevoli della musica pop, capace di attraversare quattro decenni con stile e carisma.

Con successi che hanno segnato generazioni, il concerto di Hadley sarà un viaggio attraverso epoche e stili, unendo pubblico di tutte le età in una festa indimenticabile.

Trani si conferma così una delle mete più affascinanti e vivaci per celebrare il Capodanno, pronta a entrare nel 2025 sotto le note inconfondibili di una vera leggenda musicale.