Castellana Grotte si illumina per le feste: tornano 'Piazze d’Inverno' e 'Natale nelle Grotte'

CASTELLANA GROTTE – Un Natale ricco di emozioni, arte e tradizione quello che attende Castellana Grotte con il ritorno di "Piazze d’Inverno" e "Natale nelle Grotte", un calendario di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 23 gennaio 2025, anniversario della scoperta delle Grotte.

L’accensione dell’albero: il via alle festività

Il primo appuntamento è fissato per il 1° dicembre, con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Garibaldi, momento simbolico che darà il via a un programma di oltre 30 eventi. La piazza, insieme alle Grotte di Castellana, sarà il fulcro di serate indimenticabili, tra luminarie, mercatini, spettacoli teatrali e concerti con artisti di fama nazionale e internazionale.

Natale nelle Grotte: musica sotto le stalattiti

La magia unica delle Grotte ospiterà quattro concerti speciali nella suggestiva Grave, dove l’acustica naturale renderà ogni performance un’esperienza irripetibile:

11 dicembre : Carlo Amleto, musicista e attore comico siciliano.

: Carlo Amleto, musicista e attore comico siciliano. 14 dicembre : Pupo, con il suo spettacolo autobiografico "SU DI NOI ...la nostra storia".

: Pupo, con il suo spettacolo autobiografico "SU DI NOI ...la nostra storia". 17 dicembre : Rossana Casale, accompagnata al pianoforte da Mario Rosini, con la sua inconfondibile voce.

: Rossana Casale, accompagnata al pianoforte da Mario Rosini, con la sua inconfondibile voce. 19 dicembre: l’evento speciale con Francesco De Gregori, che proporrà i suoi successi senza tempo, accompagnato dal pianista Carlo Gaudiello.

Eventi e tradizioni: un Natale per tutti

Il programma prevede attività per ogni fascia d’età e interesse, tra cui:

Mercatini di Natale : artigianato ed enogastronomia a cura della Confcommercio nei weekend di dicembre e il 5 gennaio.

: artigianato ed enogastronomia a cura della Confcommercio nei weekend di dicembre e il 5 gennaio. Spettacoli per famiglie e bambini : letture di fiabe natalizie, parate di mascotte, show di clowneria e il tradizionale arrivo di Babbo Natale.

: letture di fiabe natalizie, parate di mascotte, show di clowneria e il tradizionale arrivo di Babbo Natale. Danze e musica locale : esibizioni di scuole di danza, cori, e concerti a tema natalizio con artisti locali.

: esibizioni di scuole di danza, cori, e concerti a tema natalizio con artisti locali. Eventi culturali: mostre di presepi artigianali e fotografici, laboratori artistici e musicali.

Le immancabili "Grotte di Castellana"

Non mancheranno gli appuntamenti con Hell in the Cave, spettacolo ispirato all’Inferno dantesco, in programma il 1° e il 28 dicembre e il 18 gennaio. Da segnalare anche le visite notturne Speleonight del 6 dicembre e le esperienze dedicate alle famiglie con Speleofamily il 1° dicembre.

Luminarie e coinvolgimento delle scuole

Le luminarie natalizie, ispirate ai versi di Gianni Rodari, illumineranno non solo Piazza Garibaldi, ma anche i principali corsi del centro. Un progetto che ha coinvolto le scuole primarie del territorio, le cui creazioni decoreranno l’albero di Natale.

Un Natale per tutti: dichiarazioni degli organizzatori

Il sindaco Domi Ciliberti ha sottolineato come l’evento sia un’opportunità per il territorio: «Con Piazze d’Inverno e Natale nelle Grotte vogliamo offrire un’esperienza unica, che unisca tradizione e cultura, valorizzando Castellana come meta natalizia d’eccellenza».

L’assessore agli eventi Fabio Caputo ha ribadito l’attenzione a un programma inclusivo: «Dai bambini ai turisti, tutti troveranno qualcosa di speciale».

Il presidente della società Grotte di Castellana, Serafino Ostuni, ha aggiunto: «Gli artisti scelti renderanno questa edizione indimenticabile, grazie alla magia del nostro palcoscenico naturale».

Biglietti e informazioni

I biglietti per i concerti nelle Grotte saranno in vendita dal 20 novembre su www.ticketone.it. Per il programma completo e ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito www.grottedicastellana.it.

Un’occasione imperdibile per vivere il Natale in un’atmosfera unica, tra cultura, spettacolo e tradizione.