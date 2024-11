Scalera: 'Contro ogni violenza. Il coraggio di dire no. Incontro con Padre Maurizio Patriciello'

"Stamattina ho avuto l’onore ed il piacere di conoscere Padre Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli durante la sua visita in Consiglio Regionale per partecipare all’evento: 'Contro ogni violenza. Il coraggio di dire no' ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani). "Stamattina ho avuto l’onore ed il piacere di conoscere Padre Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli durante la sua visita in Consiglio Regionale per partecipare all’evento: 'Contro ogni violenza. Il coraggio di dire no' ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani).





"Don Maurizio il prete simbolo impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata ha recentemente incontrato la Premier, dopo il drammatico episodio delle cuginette di 11 e 12 anni stuprate. Il sacerdote ha più volte riconosciuto proprio al governo e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di avere per la prima volta, dopo tante richieste precedenti inascoltate, agito concretamente sul territorio di Caivano. A Padre Maurizio ho chiesto di ritornare ancora in Puglia, ma questa volta con una sua visita in provincia di Taranto. Don Patriciello che mi ha confidato di amare la Puglia mi ha promesso una sua visita in terra jonica" ha dichiarato ancora il consigliere Antonio Paolo Scalera.