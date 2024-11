'C’è un medico in cucina': torna in Puglia l’evento dedicato a nutraceutica e ristoceutica

FASANO - Il 4 e 5 dicembre, il Parco Culturale di Fasano, sede istituzionale del Gruppo FORTIS, e la Med Cooking School di Ceglie Messapica ospiteranno la quinta edizione di “C’è un medico in cucina”, evento cofinanziato dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, ideato e organizzato da Tipica Puglia, con la collaborazione del Centro Interdipartimentale Cibo in Salute dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Parco Culturale Fortis di Fasano, dell'Associazione Dante Alighieri di Fasano e della Med Cooking School di Ceglie Messapica (Br). Al centro del programma, due giornate di cultura e diffusione, con un contest dell’Autumn School sulla Nutraceutica e Ristoceutica, due discipline innovative che uniscono ristorazione, nutrizione e farmaceutica.Questa edizione, arricchita dalla presenza di esperti e professionisti del settore, punta a valorizzare gli alimenti a metro zero, rispettando stagionalità e sostenibilità. L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare anche medici e professionisti della salute sull’importanza di una corretta alimentazione, evidenziandone i benefici per il benessere fisico e mentale. La Puglia, con la sua straordinaria biodiversità agroalimentare, si conferma un territorio privilegiato per esplorare il legame tra cibo e salute.L’evento si articolerà in due giornate differenti, una il 4 dicembre a Fasano e l’altra il 5 dicembre a Ceglie Messapica, con il patrocinio di entrambi i comuni.Mercoledì 4 dicembre presso il Parco Culturale Gruppo FORTIS di Fasano si terrà la prima giornata, interamente dedicata al legame tra alimentazione e salute. Ricercatori universitari terranno una serie di interventi divulgativi aperti al pubblico, spiegando in modo semplice ma approfondito temi legati alla nutrizione e alla salute. Tra gli argomenti trattati ci saranno il valore del cibo come patrimonio della salute, i benefici degli oli essenziali, l’impatto positivo dei fitocomposti su ulivo e vite e il rapporto tra chimica e cucina per il benessere personale.Giovedì 5 dicembre presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica si terrà il famoso contest che combina la passione per la cucina con la competenza medica. Medici di ogni specializzazione, farmacisti e nutrizionisti avranno l’opportunità di partecipare, mettendo alla prova le loro competenze culinarie e candidando le proprie ricette.Questo evento rappresenta un momento di confronto e creatività, in cui la cucina diventa uno strumento per promuovere una corretta alimentazione e un benessere diffuso, celebrando al tempo stesso le eccellenze gastronomiche del territorio.