Christmas in Chocolate: il dolce Natale di Park Hyatt Milano

Park Hyatt Milano, l’iconico hotel a cinque stelle lusso situato nel cuore pulsante del centro storico meneghino, inaugura la stagione delle feste accogliendo i suoi ospiti in un’atmosfera magica e raffinata, all’insegna della dolcezza, per regalare anche quest'anno un’esperienza da sogno indimenticabile.

Da oltre 20 anni emblema di eccellenza nell’ospitalità di lusso internazionale, Park Hyatt Milano si conferma come il luogo ideale per vivere l’incanto delle festività nella metropoli milanese. Per il Natale 2024, l'hotel si trasforma in una vera e propria fabbrica di cioccolato, un universo di dolcezze ispirato al cacao che avvolgerà ogni angolo della lussuosa struttura.

Christmas in Chocolate è il concept esclusivo scelto da Park Hyatt Milano per celebrare il Natale 2024, frutto della speciale collaborazione con il rinomato pasticcere milanese Enrico Rizzi. Le sue straordinarie creazioni, intrise di maestria artigianale e passione, trasporteranno grandi e piccini in un'elegante fiaba contemporanea, dove il cioccolato diventa protagonista assoluto. Un viaggio sensoriale che, tra dolci delizie e scenografie incantevoli, immergerà gli ospiti in un mondo di magia, raffinatezza e bontà, rendendo il periodo di feste un’esperienza indimenticabile. Enrico Rizzi ha da poco aperto la sua Fabbrica di Cioccolato nel centro storico di Milano dove si può prenotare una visita per un percorso immersivo e creativo che parte dalla fava fino alla realizzazione della mattonella di cioccolato.

IL SET UP DELLE FESTE

Il viaggio nell'universo del cioccolato si sviluppa come un'esperienza immersiva che fonde immaginazione e realtà, accogliendo gli ospiti con un magico benvenuto nell’iconico ingresso dell’hotel.

Un allestimento sorprendente e tridimensionale invita a immergersi nell’atmosfera di festa del Park Hyatt Milano attraverso due maestose torri color cacao che incorniciano l’entrata decorata con enormi lollipop cremosi.

Oltre la soglia, il concept Christmas in Chocolate si trasforma in realtà. L’intera superficie dell’ingresso è rivestita da maxi paillettes scintillanti che si alternano a maxi props a forma di cioccolatini assortiti, mentre il pavimento è ricoperto da un tappeto di moquette intarsiato nei colori del cioccolato bianco e fondente. Ai lati della porta di ingresso due alberi di natale color cacao accolgono gli ospiti nel magico mondo di cioccolato di Park Hyatt Milano.

La Cupola Lobby Lounge, cuore pulsante dell’hotel, ospita l’imponente Albero di Natale di Park Hyatt Milano, che con i suoi 6 metri di altezza si innalza maestosamente verso la scenografica cupola in vetro, avvolta da una ghirlanda verde e luminosa.

Riccamente decorato con luci scintillanti, palline di cristallo trasparente, rosso e verde, l’albero di Natale al centro della Cupola sembra sorretto da trecento eleganti palloncini in vetro colorato, creando un’atmosfera incantata e festosa.

L'ode alla magia del Natale prosegue nel raffinato Mio Lab, l’elegante cocktail bar del cinque stelle lusso milanese, dove ogni dettaglio evoca l’incanto delle festività.

La celebrazione del Natale si espande poi nelle esclusive Signature Suite di Park Hyatt Milano: Montenapoleone, Duomo, Brera, Fiori Chiari e Solferino, gioielli unici dell’hotel, ciascuna caratterizzata da un’atmosfera incantata e avvolgente. Ogni suite, decorata con maestria, si trasforma in un rifugio elegante che unisce la dolcezza del cacao alla magia del Natale, offrendo agli ospiti un’esperienza esclusiva e senza pari.

La trasformazione natalizia del Park Hyatt Milano coinvolge ogni angolo dell’hotel, immergendo i visitatori in un’esperienza multisensoriale che risveglia i sensi e suscita emozioni. L'atmosfera magica del Natale si fa ancor più intensa grazie a una speciale fragranza al cioccolato all’ingresso, che accoglierà gli ospiti rievocando ricordi festosi, stimolando anche l’olfatto e trasportando in un mondo incantato di dolcezza e tradizione.





L’ESPERIENZA GASTRONOMICA

Al centro di questa esperienza senza tempo, la proposta gastronomica racconta una storia di sapori che evocano l’essenza del Natale, con un tocco sempre sofisticato.

In ciascun ambiente dell’hotel, dall’elegante ristorante Pellico 3 con lo Chef Guido Paternollo, alla vivace atmosfera del Mio Lab guidato dal Bar Manager Alessandro Iacobucci Vitoni, fino alla calda accoglienza de La Cupola, tutto contribuisce a offrire una propria interpretazione della magia delle feste.

Al Pellico 3 gli ospiti sono attesi per il Gran Cenone di San Silvestro, un percorso raffinato dove le tradizioni italiane incontrano una creatività moderna, per una serata di grande eleganza e profondità di sapori. Il Mio Lab diventa il luogo perfetto per brindare con amici e famiglia: cocktail unici e una selezione di Appetizer accompagnano le serate. La Cupola, con vista sul cielo di Milano, accoglie per festeggiare la Cena della Vigilia e il Pranzo di Natale, oltre al Cenone di Capodanno. Menù pensati per queste occasioni, senza dimenticare i palati dei più piccoli, con una proposta a misura di bambino per tutte le date festive.

Ma non è tutto: La Cupola celebra l’arte del tè e del cioccolato con momenti speciali, proponendo il raffinato Afternoon Tea Time e l’elegante Chocolate Afternoon Time. Gli ospiti potranno immergersi in questi rituali gustativi, dove tè pregiati e cioccolate selezionate si accompagnano a dolci e sfiziosità salate, ideati per valorizzare ogni singolo assaggio.





I TRATTAMENTI BEAUTY

In occasione delle feste, Park Hyatt Milano propone un’esperienza esclusiva presso la AQVAM Spa powered by Beautick. Gli ospiti avranno l’opportunità di rilassarsi con i raffinati Cocoa Dream Ritual, speciali trattamenti al cioccolato pensati per regalare un viaggio multisensoriale avvolgente e rigenerante. Ogni rituale, offerto attraverso un servizio attento e altamente personalizzato in un ambiente intimo e sofisticato, è, in occasione delle festività Christmas in Chocolate, pervaso dalle delicate note di cioccolato e arancia, diffuse da candele pregiate e gli olii essenziali. Questa atmosfera calda e rilassante prepara i sensi a un’esperienza unica, che rigenera corpo e mente, immergendo gli ospiti nella magia delle festività.

I trattamenti tematici includono uno scrub al cioccolato, che rivitalizza e rigenera la pelle, un massaggio rilassante con olio al cioccolato e arancia, un trattamento con la candela al cioccolato. Quest’ultimo, ricavato dalle stesse candele aromatiche, si trasforma in un elisir vellutato che avvolge la pelle in un’esperienza sensoriale senza pari. Queste coccole multisensoriali evocano i profumi e il calore del Natale, offrendo agli ospiti un viaggio di puro benessere che celebra la magia del cioccolato natalizio in un abbraccio di dolcezza e relax.

La Festive Season al Park Hyatt Milano rappresenta un momento straordinario, dove ogni dettaglio è curato con meticolosa attenzione per creare un’atmosfera di raro incanto. Ogni angolo dell’hotel si trasforma, accogliendo gli ospiti in un abbraccio di eleganza e magia, dove la tradizione natalizia si fonde con il lusso contemporaneo. L’esperienza offerta è altamente personalizzata, pensata per rispondere ai desideri di ogni ospite e regalare momenti di pura gioia. Un'accoglienza calda e raffinata, accompagnata da un servizio impeccabile, rende questo periodo dell’anno davvero speciale, facendo vivere ai visitatori esperienze indimenticabili che rimarranno nel cuore.