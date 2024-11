Ue: accordo su nomina Fitto è un bene per Italia ed Europa

La nomina di Raffaele Fitto a nuovo vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e Commissario alle Politiche di coesione e sviluppo, come auspicavamo, rappresenta un’opportunità strategica per l’Italia e per l’Europa intera. É il commento di Coldiretti al voto svoltosi nella tarda serata di ieri durante le riunioni dei coordinatori dei gruppi politici di tutte le commissioni europarlamentari competenti.

Nei giorni scorsi Coldiretti, con una lettera a firma del presidente Ettore Prandini, aveva rivolto un appello di coesione a tutte le forze politiche su una nomina che consentirà al nostro Paese, sottolinea Coldiretti, di contribuire in modo significativo all’innovazione e alla democraticità delle politiche alimentari europee, a beneficio di milioni di cittadini e consumatori, ma anche dei popoli del Mediterraneo.

Un ruolo, quello di Fitto, che andrà inoltre a rafforzare – conclude Coldiretti – la competitività e la sostenibilità del settore agricolo, alimentare, della pesca e del turismo, anche con una grande attenzione alla difesa della salute dei consumatori.