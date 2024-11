'Come Luna Nuova': concerto per oud e live electronics di Adolfo La Volpe al Castello di Mola di Bari

Il concerto: “Come Luna Nuova”

“Come Luna Nuova” è una suite in sette movimenti per oud e live electronics, un’opera che fonde tradizione e innovazione, ispirata ai versi del poeta caucasico del XVIII secolo Sayat-Nova e all’impegno rivoluzionario del poeta iracheno del XX secolo Muzaffar Al Nawab.

L’oud, antico strumento simbolo della cultura musicale orientale, dialoga con le moderne tecnologie elettroniche, creando un’espressione musicale che cresce e si trasforma, come una luna nuova “che cresce e in cerchio si perfeziona”.

Il musicista: Adolfo La Volpe

Protagonista del concerto sarà Adolfo La Volpe, polistrumentista, compositore e sound artist di fama internazionale. Con oltre settanta album incisi e una lunga carriera che lo ha portato sui palchi di tutto il mondo, La Volpe è noto per la sua capacità di combinare tradizioni musicali diverse con approcci contemporanei. Esperto di strumenti come oud, tar, bouzouki e chitarra portoghese, è attivo in numerosi progetti che spaziano dalla world music al jazz, dal rock all’improvvisazione.

La mostra: "Non scherzare con la corda del boia"

Il concerto segna il finissage della mostra fotografica "Non scherzare con la corda del boia. L’Iraq dopo Saddam", visitabile fino al 24 novembre 2024 presso il Castello di Mola di Bari. L’opera, a cura di Savino Carbone, racconta le cicatrici e le sfide dell’Iraq contemporaneo attraverso immagini in bianco e nero che documentano un paese sospeso tra i ricordi della guerra e la difficile ricostruzione.

Un viaggio tra le rovine di Mosul e Basra, che rivela una società in bilico tra tradizioni millenarie e nuove influenze geopolitiche, dalla presenza iraniana al peso delle politiche statunitensi.

Dettagli e informazioni

Quando: 24 novembre 2024

24 novembre 2024 Dove: Castello di Mola di Bari

Castello di Mola di Bari Ingresso: Gratuito

Gratuito Orari mostra: fino al 24 novembre

fino al 24 novembre Organizzazione: Coop. Camera a Sud Impresa Sociale, con il supporto di Voga Art Project, il Ministero della Cultura e SIAE.

Contatti:

Gianluca Sciannameo: 345.2699139

Email: info@cooperativacameraasud.it

Maggiori informazioni: iraq.cooperativacameraasud.it

Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in un’esperienza che intreccia arte, musica e riflessione storica.