Ristorante AuraTerrae: un nido di raffinatezza autentica, dove il gusto incontra la magia delle feste

È circondata da oltre a 24 ettari di terreno dove vivere esperienze sensoriali e di benessere a contatto con la natura. Costruita in pietra calcarea del luogo ed altri materiali locali eco-compatibili, vede l’adozione di molteplici misure volte a ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi di risorse e si può definire una struttura a “emissioni zero”. Presenta 22 camere - ognuna diversa e unica –con letto matrimoniale, di cui 6 con bagno turco, 3 con camino e 4 con vasca idromassaggio esterna. Dotata di 2 scenografiche piscine a sfioro, immerse nel verde e con vista mozzafiato, offre molteplici esperienze in masseria e sul territorio. La struttura di proprietà della famiglia Valentini, Masseria AuraTerrae si trova a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Poggiata su un colle che domina la costa che va da Mola di Bari sino a Monopoli, è inserita armoniosamente in un incantevole paesaggio bucolico, con vista panoramica a 180° sul mare. Autentico luogo dell’anima, è una struttura vocata al benessere più puro. Interamente recuperata, presenta spazi interni veri ed autentici ma riadattati ai più moderni criteri di comfort, nel rispetto della masseria stessa e ne mantiene gli elementi storici più antichi e originali. In stile albergo diffuso, evoca un antico borgo agricolo. Ognuna di queste sarà una preziosa occasione per degustare i menù firmati dal talentuoso chef Antonio Gentile che mettono in tavola l’amore per la cucina tipica pugliese interpretata con un tocco innovativo e creativo, e che promettono esclusività già dalla impiattamento. Solo per fare qualche esempio, tra le varie prelibatezze, a Natale si potrà gustare un filetto di baccalà con crema di castagne, scarola all’harissa di ciliegino rosso e gambero al pepe rosa; mentre, tra le tante proposte di San Silvestro, spiccano i fagottini all’aragosta con lardello, gamberi viola, con emulsione di ostriche confit e sedano, mentre per Capodanno, si potrà sperimentare un ottimo filetto di Maialino nero bardato ai funghi cardoncelli e pancetta, zucca, scalogno e salsa alle nocciole. A completare l’esperienza, una ricercata selezione vini con etichette nazionali e internazionali ed un menù dedicato ai cocktail che spazia tra cocktail classici e squisite creazioni signature che esprimono l’essenza di AuraTerrae. Imperdibile, infine, una preziosa collezione di amari e rosoli tra i più pregiati del Sud Italia. Il ristorante AuraTerrae può ospitare fino a 60 persone nella sala interna. Per prenotare un tavolo contattare il numero 080 995566 o scrivere un’e-mail a: info@auraterrae.it

Ne è esempio il Ristorante, che un tempo fu refettorio dei monaci e successivamente sala delle presse per la produzione dell’olio. Oggi è ambiente elegante ed avvolgente con vista sul mare impreziosito da originali candelabri - creati su misura dai maestri cartapestai di Putignano – che, con la loro luce calda e soffusa, esaltano l’esperienza del gusto e il piacere della convivialità. La proposta culinaria per le Festività Natalizie Il Ristorante, già disponibile per l’Immacolata con menù à la carte e per accogliere pranzi e cene prenatalizie di lavoro, proporrà per il mese di dicembre menù speciali, pensati per rendere il periodo delle feste squisitamente memorabile. Pranzo di Natale e di Capodanno, ma anche momenti unici con un San Silvestro animato da intrattenimento musicale con dj e scenografici spettacoli pirotecnici.