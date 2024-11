Come sta cambiando il mercato immobiliare a Bari e come fare affari

Il mercato immobiliare in città è al momento molto interessante sia per chi vuole vendere casa e sia per chi vuole acquistarla o acquistare altri immobili a scopo di investimento. Il consiglio, valido più in generale quando si è alla ricerca di affari immobiliari, è così di rivolgersi a una delle tante agenzie immobiliari di Bari che ne conoscono le specificità e sono in grado per questo di formulare proposte su misura per ogni cliente. Quelli elencati di seguito sono alcuni dati sull’andamento generale di affitti e compravendite immobiliari a Bari (provengono dall’Osservatorio Mercato Immobiliare – OMI e sono aggiornati all’autunno 2024).

Una panoramica sul mercato immobiliare barese

La media di annunci immobiliari a Bari è di 27 per ogni mille abitanti, comprendendo sia gli immobili in affitto e sia quelli in vendita: è un dato in linea con quelli degli altri capoluoghi di provincia italiani e, proprio come gli altri capoluoghi, del resto Bari copre da sola circa un terzo del totale degli annunci immobiliari della zona.

Come avviene anche in altri centri italiani di medie dimensioni, i prezzi degli immobili a Bari risultano piuttosto disomogenei. Per quanto riguarda gli affitti si deve tenere in considerazione un range che va dai 2.9 ai 10.4 euro mensili al metro quadrato, per esempio, mentre per quanto riguarda gli immobili in vendita i prezzi si aggirano tra gli 855 e i 2855 euro al metro quadrato.

Volendo fissare un prezzo medio degli appartamenti in vendita a Bari risulta attualmente di 2135 euro al metro quadrato. Si tratta di quasi il 50% in meno rispetto a quello di Firenze e di oltre il 135% in più di quello di Reggio Calabria che sono, a livello nazionale, rispettivamente la città più cara e quella più economica per acquistare casa. A livello regionale, invece, comprare casa a Bari costa almeno il 60% in più che farlo in altre città pugliesi: semplicemente spostandosi in provincia di Bari si riesce a risparmiare, per esempio, circa un quarto della spesa.

Dove comprare casa a Bari e che immobili sono più richiesti

La zona di Bari con quotazioni immobiliari più alte in assoluto è quella di Città Vecchia (qui i prezzi medi degli appartamenti in vendita raggiungono i 2655 euro al metro quadrato). Gli appartamenti in vendita a Bari con i prezzi più bassi si trovano, invece, attualmente in zona Loseto (con prezzi medi di 1220 euro al metro quadrato).

In molte altre zone della città, soprattutto periferiche o di recente espansione, si trovano buone occasioni per chi è alla ricerca di immobili da acquistare a scopo di investimento: tra quelle in cui ci sono più annunci e maggiori possibilità di fare affari immobiliari ci sono attualmente quelle di Libertà, Murat, Poggiofranco, San Pasquale. Il consiglio è, anche per questo, di contattare un’agenzia immobiliare a Bari che si trovi nelle zone di proprio interesse e richiedere una consulenza personalizzata.

Anche in riferimento alle tipologie di immobile, del resto, le opportunità immobiliari in città sono molto diverse. Attualmente gli immobili più ricercati a Bari sono le case semi-indipendenti che, non a caso, hanno visto le quotazioni rialzarsi di quasi il 10% nel terzo trimestre del 2024. È stato il contrario, invece, per gli immobili commerciali che nello stesso periodo di riferimento hanno subito una flessione negativa nei prezzi.