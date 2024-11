Nicola Losapio declama “Notte a Kiev” del poeta Demetrio Rigante

BARI – «La poesia è un “ponte” tra presente, passato e futuro; fra tradizione e attualità» commenta l’attore Nicola Losapio, che ha declamato in anteprima la poesia “Notte a Kiev”, tratta dal libro “Tra fèrue e seléinzie de nègghie” (Tra ferule e silenzi di nebbia) dell’autore biscegliese Demetrio Rigante.Il libro è stato presentato lo scorso 6 novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (BT). La serata è stata condotta da Donato De Cillis (presidente del Circolo Unione).«Ringrazio Demetrio Rigante per avermi coinvolto in questa iniziativa e auguro tanta fortuna alla sua raccolta di poesie, che si pone come un collegamento tra la lingua italiana e il dialetto, narrando episodi legati alla tradizione e all’attualità. Un’opera valorizzata ancor più da questa presentazione che, attraverso i mirabili interventi degli ospiti, ha raccontato uno spaccato delle nostre tradizioni, tra cibo, poesia, sacralità e tanta storia» commenta Losapio:Gli ospiti. «È stata una serata memorabile, con un folto pubblico, presieduta da grandi personalità di alto valore culturale e istituzionale, come il Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi; il giornalista Rai Enzo Quarto, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il poeta e drammaturgo Natale Buonarota, l’attore e poeta Carlo Monopoli, Gigi De Santis di “Don Dialetto” di Bari, lo studioso di etimologia Giuseppe D’Andrea, il musicista Vincenzo Mastropirro, le docenti di scuola secondaria Tatiana Dell’Olio e Ida Lucia Musci, lo studioso della storia di Bisceglie Gianfranco Todisco, Tommaso Fontana e Nicola Gallo dell’associazione “La canigghie” di Bisceglie, il console MdL – Rai Senior Matteo Tibberio, lo chef Pietro Zito e il presidente ADISCO – Bisceglie Lella Di Reda.»Il libro. «”Tra fèrue e seléinzie de nègghie” non è solo una testimonianza letteraria delle nostre tradizioni, ma anche un atto di solidarietà con il quale Demetrio Rigante ha contribuito alla raccolta fondi a favore dell’ADISCO – sezione territoriale di Bisceglie. Faccio anche i complimenti a Uccio Carelli, Franco Carriera, Natale di Leo e Michele Schiavone, che insieme a me hanno declamato e valorizzato il magnifico lavoro del poeta Rigante.»Notte a Kiev. «Con questa poesia, Rigante ci narra una Kiev distrutta dalla guerra. Un racconto straziante, in dialetto biscegliese, che esprime con durezza gli orrori scatenati dai conflitti armati. Declamare questi versi è stato artisticamente stimolante. Un argomento delicato, attuale, che i versi di Demetrio fanno rivivere con una “realtà” strabiliante e che fungono come un monito a chi invoca la violenza come soluzione d’ogni male.»