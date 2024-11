Confartigianato Bari-BAT-Brindisi, iniziative a Terlizzi dall'1 al 6 dicembre nel concorso 'Terrafuoco' dedicato alla ceramica artistica e artigianale

Confartigianato Bari-BAT-Brindisi partecipa con entusiasmo alla 2ª edizione del Concorso di Ceramica Artistica e Artigianale "Terrafuoco", in corso a Terlizzi fino al 6 dicembre 2024. Confartigianato Bari-BAT-Brindisi partecipa con entusiasmo alla 2ª edizione del Concorso di Ceramica Artistica e Artigianale "Terrafuoco", in corso a Terlizzi fino al 6 dicembre 2024.





In occasione di questo evento, promosso dal Comune di Terlizzi, assessorato alle Attività Produttive e al Marketing Territoriale, con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione di ARSTOTO, Confartigianato Bari-BAT-Brindisi e il Centro Comunale Confartigianato di Terlizzi, organizzano due iniziative satellite che arricchiranno il calendario delle attività.





La prima, "La Bottega Didattica", si terrà domenica 1° dicembre in piazza Cavour dalle ore 10.00 alle ore 13.15. Questa attività prevede un laboratorio gratuito dedicato all’apprendimento per grandi e piccini. Il laboratorio sarà gestito dal giovane e talentuoso staff dell’impresa D’Aniello Tradizioni e gli studenti della sezione di Design Ceramica dell’I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi di Corato, con l’obiettivo di diffondere la cultura artigiana e sperimentare un primo approccio esperienziale alle tecniche di lavorazione. Ai primi 100 partecipanti verrà inoltre fornito un kit di prima lavorazione, realizzato grazie al supporto delle imprese fornitrici di materie prime e attrezzature del comparto, affinché sia possibile approfondire quanto appreso anche in ambiente domestico.





Il programma di "La Bottega Didattica" prevede:

- ORE 10.00: Inizio laboratorio con gli studenti della sezione di Design Ceramica dell’I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi di Corato;

- ORE 10.30: Apertura panel interviste;

- ORE 10.40: "Torni in Piazza" – Esibizioni dal vivo al tornio con i giovani promettenti e i maestri della tradizione ceramica: Michele Cipriani, Sandro Stasi, Franco Vallarelli, Umberto Saldarelli, Francesco Barone, Giuseppe Stasi, Michele Cataldi e Paolo D’Aniello;

- ORE 12.30: Consegna attestati ai tornanti partecipanti, con la presenza del presidente di Confartigianato Bari-BAT-Brindisi Francesco Sgherza, del sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico, dell’assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di Terlizzi Michelangelo De Palma e del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi di Corato prof. Savino Gallo;

- ORE 12.50: Esibizione del campione mondiale di tornio, Giuseppe Colì detentore dei premi: Mondial Tornianti Giovani (1999/2000/2001), primo classificato Mondial Tornianti Tecnico Maestri (2014/2016/2022/2024) primo classificato Mondial Tornianti Faenza, primo classificato 2017 Mondial Torniante in Tour Nove, primo classificato Mondial Torniante in Tour Grottaglie (2019). Il maestro Colì, vanta inoltre numerose collaborazioni con artisti, stilisti e designer nazionali ed internazionali come Antonio Marras, Salvatore Arancio, Giuseppe De Mattia, Luca Coclite, Gianni Veneziano, Luciana Di Virgilio e Marta Giardini.





In caso di cattive condizioni meteo tutte le attività si svolgeranno sempre in piazza Cavour nel Chiostro delle Clarisse.





La seconda iniziativa, "Le Boutique della Ceramica", si svolgerà dall’1 al 6 dicembre nelle boutique, fiorerie e gioiellerie del centro cittadino di Terlizzi. Durante questo evento, saranno selezionate e collocate nelle vetrine individuate dalla direzione artistica del concorso, opere e manufatti in ceramica provenienti da Cutrofiano, Grottaglie, Laterza, Terlizzi, Rutigliano, e Corato creando un collegamento tra artigianato e territorio per esaltare le produzioni ceramiche Made in Puglia.





Nove le imprese che contribuiranno alla realizzazione di questa esposizione diffusa nel centro cittadino di Terlizzi: Ceramiche Artistiche Nicola Fasano (Grottaglie), Ceramiche Nicolò Vallarelli (Terlizzi), Ceramiche Saldarelli Umberto (Terlizzi), D’Aniello Tradizioni (Terlizzi), Fratelli Colì (Cutrofiano), Grottega (Laterza), La Terra Incantata (Grottaglie), Teras (Corato), Terrecotte Samarelli (Rutigliano).





Confartigianato Bari-BAT-Brindisi è orgogliosa di contribuire a questo importante evento, promuovendo la tradizione e l’arte della ceramica della nostra regione.