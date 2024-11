Allerta meteo in Puglia: venti forti e neve in arrivo dal 29 novembre 2024

BARI - A partire dalla tarda serata di oggi, venerdì 29 novembre 2024, e per le successive 24-36 ore, la Puglia, insieme a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse. Sono previsti forti venti settentrionali, con raffiche di burrasca lungo le coste e burrasca forte sui crinali appenninici. Le mareggiate potrebbero interessare le coste esposte, creando disagi in particolare per le attività portuali e costiere.

Neve sulle zone interne

Dalla notte del 29 novembre, e per le successive 12-18 ore, si prevede anche la possibilità di nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, che potrebbero abbassarsi fino a 600-800 metri su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Gli apporti al suolo saranno generalmente deboli, con accumuli più significativi previsti sull'Abruzzo.

Allerta gialla per vento localizzato

A causa dei forti venti, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la Puglia, a partire dalle ore 20:00 del 29 novembre 2024 e per le successive 36 ore. L'allerta prevede forti raffiche di vento provenienti dai quadranti settentrionali, che potrebbero causare danni a strutture deboli, alberi e impianti pubblicitari, oltre a rendere difficile la circolazione in alcune zone.

Cosa fare

Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, evitare spostamenti non urgenti nelle aree più esposte e di assicurarsi che oggetti all’aperto possano essere danneggiati dal vento. È inoltre importante seguire le indicazioni delle autorità locali e dei bollettini meteo aggiornati per monitorare l'evoluzione della situazione.