Coppa Davis: la Spagna eliminata dall’Olanda nei quarti di finale, addio al singolare per Nadal

Rafaelnadal Ig

Laviene eliminata dalladopo una sconfitta per 2-1 contro l’nei quarti di finale, disputati a Malaga. Un risultato amaro per la squadra iberica, che saluta anche Rafael Nadal nella sua ultima partita di singolare in carriera.

Nel primo singolare, Rafael Nadal ha ceduto 6-4, 6-4 all’olandese Botic Van De Zandschulp. Il maiorchino, visibilmente emozionato per il suo addio imminente, ha lottato con la consueta grinta, ma ha dovuto arrendersi al talento e alla solidità dell’avversario. Nel primo set, Nadal ha cercato di mantenere il ritmo con i suoi colpi veloci da fondo campo, ma Van De Zandschulp è riuscito a fare la differenza con precisi passanti incrociati. Nel secondo set, lo spagnolo ha tentato di opporsi con i suoi top spin, ma il servizio impeccabile dell’olandese gli ha impedito di rientrare nel match. Nadal, che ha annunciato il ritiro dal tennis al 31 dicembre 2024, lascia così il singolare con una sconfitta, ma da vero combattente.

La Spagna ha trovato il pareggio nel secondo singolare, dove Carlos Alcaraz ha superato Tallon Griekspoor con un netto 7-6, 6-3. Il giovane talento spagnolo ha dominato nei momenti decisivi, imponendo il suo gioco potente e preciso. Dopo un primo set equilibrato risolto al tie-break, Alcaraz ha accelerato nel secondo, chiudendo senza troppe difficoltà.

Il match decisivo è stato il doppio, dove Alcaraz e Marcel Granollers si sono arresi agli olandesi Wesley Koolhof e Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 7-6, 7-6. Entrambi i set sono stati estremamente combattuti, con gli spagnoli che hanno messo in difficoltà gli avversari con ottimi lungolinea. Tuttavia, nel tie-break, la coppia olandese ha sfruttato al meglio i propri colpi difensivi, tra cui lob e pallonetti, per assicurarsi la vittoria e il passaggio in semifinale.

Con questa vittoria, l’Olanda prosegue il suo cammino in Coppa Davis e affronterà in semifinale la vincente del quarto di finale tra Germania e Canada, in programma oggi. Per la Spagna, invece, si chiude un capitolo importante della sua storia tennistica, con l’addio al singolare di una leggenda come Nadal e un futuro che punta sulle giovani stelle come Alcaraz.