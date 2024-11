Foggia, Orazio Pazienza rinnova fino al 2027: il giovane centrocampista pronto per la sfida contro la Turris?

FRANCESCO LOIACONO - Buone notizie per il futuro del Foggia: il giovane centrocampista Orazio Pazienza, 18 anni, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Una mossa che dimostra la fiducia della società nei confronti del talentuoso giocatore, già considerato una promessa del calcio locale. Il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2025, ma il rinnovo anticipato sancisce l’importanza di Pazienza nel progetto del Foggia.

In questa stagione, Pazienza ha collezionato 4 presenze nel girone C di Serie C, mettendo in mostra le qualità che aveva già fatto intravedere nei settori giovanili: dalla Primavera del Foggia al Bari Under 17, passando per l’Under 19 rossonera. Ora, sotto la guida di Luciano Zauri, il giovane potrebbe avere ulteriori opportunità per confermarsi tra i protagonisti della prima squadra.

Il prossimo impegno del Foggia è in programma domenica 24 novembre alle 17:30 contro la Turris allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, per la 16ª giornata del girone di andata. Nonostante l’assenza dei tifosi rossoneri, che non potranno seguire la squadra in trasferta per motivi di ordine pubblico, i dauni cercheranno di prolungare la loro striscia positiva. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus Next Gen e il pareggio senza reti con la Casertana, il Foggia ha conquistato 4 punti nelle ultime due partite, riaccendendo le speranze di risalire la classifica.

Attualmente quartultimi con 14 punti, in compagnia di Latina, Messina e Turris, i rossoneri devono necessariamente cercare un risultato positivo in Campania per allontanarsi dalla zona retrocessione. Con un avversario diretto come la Turris, il match assume una rilevanza cruciale per il cammino della squadra.

Spetterà a Zauri decidere se puntare anche su Pazienza per la sfida. La sua crescita e il suo impiego potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per il Foggia in una stagione complessa ma ancora aperta a possibilità di riscatto.