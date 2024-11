Dall’Opera al Jazz: il gran finale dei Concerti aperitivo di Suoni del Sud. Domenica nella Sala Fedora del Giordano

Francesco Monopoli, pianista di fama internazionale, ha tenuto oltre 500 concerti in tutto il mondo e ha registrato per la RAI, incidendo brani di Liszt e il 2° Concerto di Rachmaninoff. È stato direttore del Conservatorio di Bari, dove è ordinario di Pianoforte Principale ed è direttore artistico dell’Associazione Cultura e Musica Curci di Barletta. Ha tenuto masterclass in prestigiose istituzioni internazionali e ha diretto orchestre italiane e straniere.



“Questo concerto promette di alternare momenti di intensa emozione, con grande espressività e liricità, a momenti vivaci e coinvolgenti – annuncia Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud -. Sarà un evento che non solo chiuderà in bellezza la stagione dei concerti aperitivo di Suoni del Sud, ma lascerà un'impressione duratura e significativa negli spettatori, che potranno brindare insieme”.



Per informazioni, si può contattare il numero 324.5912249.

FOGGIA - Gran finale per i Concerti aperitivo di “Suoni del Sud” con “Dall’Opera alla Danza, dal Tango al Jazz”. La seconda rassegna ha riscosso un enorme successo, conquistando il pubblico a ogni appuntamento. L'ultimo concerto si terrà il 1° dicembre, sempre di domenica alle 11, nella Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia. L’evento vedrà protagonisti Pietro Doronzo al flauto e Francesco Monopoli al pianoforte che guideranno il pubblico in un affascinante viaggio musicale tra l’Ottocento e il Novecento.Il concerto proporrà un percorso che, sfruttando le qualità timbriche ed espressive del flauto e del pianoforte, toccherà vari generi musicali, dalla Sonata e dalle Variazioni su Tema ottocenteschi, al Tango e al Jazz. Un viaggio sonoro che condurrà gli ascoltatori attraverso diverse parti del mondo, dall’Italia alla Francia, ai Balcani, fino a giungere al grande continente americano, culla del Jazz e del Tango.Al termine, gli spettatori potranno godersi il consueto aperitivo al Bar Maluì, in Via Oberdan 34, nei pressi del teatro, esibendo il biglietto d’ingresso.La rassegna è organizzata dall’Associazione Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino.Il programma musicale si aprirà con “Sicilienne op.78” di Gabriel Fauré, seguita da “Cantabile et Presto” di George Enesco e dalla "Sonata in C minor" di Gaetano Donizetti e da “Il Pastore Svizzero" di Pietro Morlacchi”. La mattinata proseguirà con “Nightclub 1960” e “Concert d’aujourd’hui” tratte da “Histoire du Tango” di Astor Piazzolla, infine si ascolteranno “Sentimentale” dalla “Suite for Flute and Jazz Piano” di Claude Bolling e la “Fantasia Brillante” su temi della “Carmen” di François Borne, una brillante rielaborazione delle celebri melodie dell'opera di Bizet.Pietro Doronzo, flautista, si è diplomato presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia e ha collaborato con varie orchestre locali e nazionali. Ha partecipato a tournée internazionali, tra cui una in Cina con l’Italian Philharmonic Orchestra. È vincitore di numerosi premi in concorsi musicali nazionali e internazionali e si dedica alla musica elettroacustica e contemporanea, con diverse pubblicazioni e collaborazioni.