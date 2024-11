L'anteprima nazionale del film 'Non dirmi che hai paura' il 2 Dicembre al Cinema Galleria di Bari

Data: Lunedì 2 Dicembre

Orario: 20:45

Luogo: Multicinema Galleria, Bari



INGRESSO: INTERO: 7,00€

RIDOTTO: 5,50 € (over 65 e bambini fino a 8 anni)

RIDOTTO: 5€ (Soci e affiliati Amnesty, Emergency, La Scatola Blu, Armata Brancaleone, Sos Mediterranee, Studenti DAMS con libretto)

Non dirmi che hai paura (Samia) è il secondo lungometraggio cinematografico diretto da Yasemin Şamdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, distribuito da Fandango (dal 5 Dicembre in sala in tutta Italia) e prodotto da Indyca con Rai Cinema, Neue Bioskop Film, Tarantula, Bim Produzione, in coproduzione con Momento Film, Voo, Be Tv e Shelter Prod, Film I Väst, in collaborazione con The Piranesi Experience e Cinepost.L'evento vedrà la partecipazione di Giuseppe Catozzella, autore del romanzo da cui il film è tratto, che dialogherà con il pubblico durante un Q&A moderato dallo scrittore e giornalista Giancarlo Visitilli. A introdurre la serata sarà Claudio Esposito, tra i coproduttori del film con The Piranesi Experience, insieme ai rappresentanti delle associazioni partner e di Apulia Film Commission.Samia Yusuf Omar, protagonista della pellicola, è una figura iconica della lotta per i diritti e la dignità umana. La sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, sotto gli occhi di un mondo che la applaudì per il suo coraggio, e il suo tragico viaggio verso l’Europa, raccontano un percorso di sogni e sacrifici. Il film restituisce con forza ed emozione questa storia universale, che parla di speranza e di lotta contro le ingiustizie.L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Emergency Bari, Amnesty International Bari, Sos Mediterranee Bari, Armata Brancaleone e La Scatola Blu. Durante il dibattito, interverranno anche i referenti delle associazioni per approfondire i temi al centro della pellicola: migrazioni, diritti umani e resilienza femminile.I tesserati delle associazioni partner avranno diritto a un biglietto a prezzo ridotto, acquistabile sia online che al botteghino, previa esibizione della tessera all’ingresso.Quest'anteprima rappresenta non solo l'occasione di scoprire un film di grande intensità, ma anche un momento di riflessione riguardo tematiche cruciali affrontate attraverso il linguaggio del cinema.