CONVERSANO – Un gruppo di 12 ragazzi, tra cui molti minorenni, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e violazione di proprietà privata dopo aver devastato un opificio agro-alimentare dismesso situato sulla Conversano-Triggianello. I giovani, dopo essere riusciti ad entrare nello stabilimento, hanno causato ingenti danni alla struttura.Il fatto è stato scoperto grazie al transito di una pattuglia dell'istituto di vigilanza in servizio nella zona, che ha prontamente allertato i Carabinieri e il proprietario dell’immobile. Tutti i ragazzi, residenti a Conversano, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà. I minorenni sono stati convocati in caserma con i loro genitori, dove sono stati sottoposti a interrogatorio.