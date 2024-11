Donald Trump è il 47° Presidente degli Stati Uniti: inizia il suo secondo mandato alla Casa Bianca

realdonaldtrump Ig

WASHINGTON – Donald Trump è stato eletto come 47° Presidente degli Stati Uniti, segnando un clamoroso ritorno alla Casa Bianca dopo il primo mandato, dal 2017 al 2021. Il magnate newyorkese ha conquistato i 270 voti elettorali necessari per la vittoria, tornando a guidare la nazione come il Presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti, con i suoi 78 anni. Inoltre, Trump è il primo Presidente americano a essere eletto con condanne penali a suo carico, un fatto senza precedenti che ha polarizzato il dibattito politico americano.

La vittoria di Trump ha avuto ripercussioni anche sui mercati: Wall Street ha reagito con entusiasmo, con un balzo del titolo Tesla che ha guadagnato ben il +13% in preapertura. Il ritorno di Trump ha innescato una raffica di speculazioni sugli investimenti nel settore energetico e manifatturiero, spingendo gli investitori a scommettere su un ritorno delle politiche economiche pro-business che avevano caratterizzato il suo primo mandato.

La nuova presidenza Trump segna una svolta decisiva nell’arena politica americana, e si prevede che le sue prossime mosse influenzeranno il panorama internazionale, oltre a riportare al centro dell’agenda americana temi caldi come la sicurezza dei confini, la riforma fiscale e una forte opposizione a un eventuale Green New Deal.

Inizia così un nuovo capitolo per l’America, con una leadership pronta a scardinare le precedenti direttive e a imprimere ancora una volta il segno del tycoon newyorkese sulla storia degli Stati Uniti. (Piero Chimenti)