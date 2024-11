Bari, al via i lavori di rifacimento strade nel Municipio II: oggi il sopralluogo in via Madre Teresa di Calcutta

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese, accompagnato dall’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, ha assistito all’avvio del primo cantiere dei lavori di adeguamento, sistemazione e rifacimento di alcune strade e marciapiedi, previsti dall’accordo quadro per le manutenzioni stradali nel Municipio II. Gli interventi, programmati su 9 strade di San Pasquale, Carrassi e Picone, prevedono il rifacimento di fasce di asfalto e del binder di fondo in alcune viabilità, con operazioni ulteriori di messa in sicurezza a seconda dello stato di deterioramento dovuto alla presenza di grosse radici di alberature.“Le operazioni che prendono il via oggi rappresentano una ‘coda’ dell’accordo quadro ormai in fase di conclusione e interessano solo alcune strade del Municipio II - ha spiegato Domenico Scaramuzzi -. Seguiremo con attenzione questi lavori che, nella maggior parte dei casi, saranno realizzati in modalità notturna per non creare eccessivi disagi ai cittadini.Nei prossimi giorni, invece, affideremo i cinque lotti di manutenzione straordinaria del nuovo appalto, uno per Municipio, i cui lavori inizieranno nel mese di febbraio, per un importo complessivo di 7,5 milioni di euro. Si tratta di un corposo intervento manutentivo che sarà eseguito in base alle indicazioni espresse dai singoli Municipi, cui abbiamo chiesto di indicare in via prioritaria le strade che necessitano di riqualificazione per la messa in sicurezza”.“Sono ben contenta che Bari si attrezzi per essere sempre più bella e, soprattutto, sempre più sicura - ha commentato Alessandra Lopez - e che questo intervento di messa in sicurezza delle strade venga realizzato proprio su alcuni assi stradali nel territorio del Municipio II, segnati da più di una criticità, anche a causa della significativa presenza di alberature”.Di seguito le strade del Municipio II interessate dagli interventi:· via Madre Teresa di Calcutta;· viale Gandhi (da via della Resistenza a via Fanelli);· viale Papa Giovanni XXIII (da via Papa Pio XII a corso Benedetto Croce);· via Mitolo;· via Fanelli (tratto da via Alberotanza ad ingresso Caserma Vitrani);· via Omodeo (direzione San. Marcello);· via Generale Bellomo;· via Carrante;· rotatoria don Franco Ricci.Per queste strade è stata riscontrata la necessità del rifacimento del piano bitumato e del binder di fondo nelle fasce adiacenti agli spartitraffico (per una larghezza di 3 m); tranne che per viale Papa Giovanni XXIII (nel tratto compreso tra via Concilio Vaticano e via Acquaviva), via Generale Bellomo e la rotatoria don Franco Ricci, per cui risulta necessario il rifacimento dell’intera carreggiata.I sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane dai tecnici comunali hanno, infatti, evidenziato il precario stato di conservazione del manto bituminoso, soprattutto per la presenza di diffuse protuberanze a causa dell’innalzamento delle radici che hanno alterato il manto stradale.L’azienda incaricata provvederà, quindi, alla scarificazione del manto stradale, al rifacimento del binder e del tappeto di usura, alla ricollocazione in quota dei chiusini e pozzetti presenti sulla sede stradale e al ripristino delle pareti marginali e della pavimentazione, con l’utilizzo di malta cementizia premiscelata e il rinforzo degli angoli d’appoggio.Dopo la bitumazione del piano viario si procederà al disegno della nuova segnaletica orizzontale che, secondo quanto previsto dall’attuale normativa, comprenderà le strisce di corsia e di margine, le linee di arresto e di rallentamento, le frecce, le zebrature, le iscrizioni, i simboli e gli stalli di sosta per parcheggi liberi o riservati.