Donald Trump è il 47° Presidente degli Stati Uniti: 'Abbiamo fatto la storia'

WASHINGTON - Donald Trump torna alla Casa Bianca come 47° Presidente degli Stati Uniti, avendo già ricoperto il ruolo di 45° Presidente dal 2017 al 2021. Il tycoon ha superato la soglia dei 270 grandi elettori necessaria per la vittoria, sconfiggendo la candidata democratica Kamala Harris in una corsa elettorale molto seguita e ricca di tensioni.Trump ha celebrato la vittoria con i suoi sostenitori a West Palm Beach, dove ha dichiarato: "Sono il 47° Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo fatto la storia. Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande". Con queste parole, ha enfatizzato il suo impegno nel perseguire una visione di rinnovata prosperità per il Paese, promettendo di portare quella che ha definito una nuova "età dell'oro" negli Stati Uniti. Ha inoltre ribadito l'intenzione di mettere fine alle guerre e di mantenere una linea forte nella politica estera.Il team della democratica Kamala Harris ha annunciato che la candidata terrà un discorso rivolto ai suoi sostenitori in serata, previsto per mezzanotte (ora italiana). Harris, che aveva cercato di mobilitare gli elettori su temi come la giustizia sociale e l’uguaglianza, è pronta a commentare i risultati e il futuro del movimento democratico.Il ritorno di Trump alla Casa Bianca segna una svolta significativa per la politica americana e internazionale, suscitando ampio dibattito sul percorso che il Paese intraprenderà nei prossimi anni.