Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Umbria: chiuse le urne, scrutinio in corso

Si sono concluse alle ore 15 di oggi le operazioni di voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria, dove gli elettori chiamati alle urne erano quasi 4,3 milioni. I dati sull’affluenza segnano un netto calo rispetto alle precedenti tornate elettorali, riflettendo una partecipazione ridotta in entrambe le regioni.

Affluenza in calo

In Emilia Romagna, il dato definitivo si ferma al 46,42%, in forte diminuzione rispetto al 67,67% registrato nella precedente elezione regionale. Situazione simile in Umbria, dove l’affluenza è scesa al 52,3%, contro il 64,69% della precedente tornata elettorale.

Prime tendenze dai seggi

Con lo scrutinio ancora in corso, emergono le prime indicazioni sui risultati:

In Emilia Romagna , si delinea un vantaggio per il candidato del centrosinistra Michele De Pascale , che potrebbe consolidare una vittoria netta nella regione.

, si delinea un vantaggio per il candidato del , che potrebbe consolidare una vittoria netta nella regione. In Umbria, invece, la sfida appare molto più serrata, con un testa a testa tra Donatella Tesei del centrodestra e Stefania Proietti del centrosinistra.

Le prossime ore decisive

Lo spoglio, ancora nelle prime fasi, si preannuncia determinante per chiarire il quadro politico in due regioni strategiche. L’attenzione è particolarmente alta in Umbria, dove il confronto potrebbe essere deciso da una manciata di voti.