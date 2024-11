Strepitoso successo per la seconda edizione della San Giovanni in Run – 2 memoriale Eppe Merla

Un’ondata di sport e divertimento ha travolto nella giornata di domenica 17 novembre la cittadina di San Giovanni Rotondo.

Le strade del paese di San Pio sono state invase da centinaia di atleti accorsi in loco per la seconda edizione della “San Giovanni in Run- 2 Memorial Eppe Merla”, la gara podistica organizzata dall’A.S.D. Polisportiva Eppe Merla. Una seconda edizione che ha letteralmente bissato il successo strepitoso dello scorso anno.

Quasi 500 gli atleti iscritti alla gara competitiva e non competitiva che si sono dati appuntamento nella mattinata di domenica per correre e percorrere i quasi 10km previsti dal percorso di gara. Atleti di ogni età che, complice il bel tempo, hanno potuto godersi una gara che ha toccato i luoghi simbolo del paese.

Ad aggiudicarsi il primo scalino del podio di questa seconda edizione è stato l’atleta Boumalik Abdelkrim (A.S.D. Daunia Running), secondo posto per il runner Valerio Santoro (Polisportiva Eppe Merla) e medaglia di bronzo per il sangiovannese Davide Baldinetti (Polisportiva Eppe Merla).

Per la categoria femminile medaglia d’oro per Caputo Libera Francesca (Atl. San Nicando Garganico), secondo gradino del podio a D’oria Emanuela (A.S.D Foggia Running) e terzo posto per Gellotto Gentile Nicoletta (ASD Manfredonia Corre).

Quest’anno al primo classificato per la categoria SM35 in poi anche la maglia di Campione Provinciale, riconoscimento che, come ha ricordato dal palco il Presidente Fidal Foggia Romeo Tigre “ha contribuito a portare un importante numero di iscritti alla manifestazione garganica, mantenendo alto lo spirito competitivo dell’evento”.

Per l’associazione sangiovannese, oltre ai già citati secondo e terzo classificato assoluto, i premiati sono stati: Di Sciuva Francesco, De Cata Giuseppe e il giovanissimo diciassettenne Roma Francesco Pio

Nel corso della giornata l’associazione Polisportiva Eppe Merla ha voluto rendere omaggio al sangiovannese caporalmaggiore Pasquale Dragano, che perse la vita a soli 21 anni durante una missione di pace in Kosovo, e di cui quest’anno ricorre il 25°anniversario della morte. La famiglia lo ha ricordato con una targa in sua memoria assegnata a Samuele Parisi (I Podisti di Capitanata).

Ma l’evento sportivo della San Giovanni in Run non è stato il solo del fine settimana. Le gare master sono state precedute nella giornata di sabato dalle gare giovanili di Stelle in Corsa, gara podistica dedicata ai ragazzi da 0 ai 13 anni e che, nonostante il freddo che ha caratterizzato il pomeriggio, ha riscosso un grandissimo successo tra bambini e genitori.

Sono state ben 10 le medaglie portate a casa dai giovanissimi atleti seguiti dalla splendida realtà rappresentata dalla Scuola di Atletica Polisportiva Eppe Merla.

“I ragazzi rappresentano il futuro di questo straordinario mondo” si legge dalle pagine social della società “vedere tanti piccoli voler gareggiare, nonostante il freddo, ci ha riempito il cuore di gioia. Lacrime di gioia e di tristezza per chi voleva fare di più sono tutte emozioni che servono a crescere e affrontare la vita con uno spirito diverso. Quello di non mollare mai”

“Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa grande manifestazione, al direttivo e al Presidente, agli allenatori la cui dedizione a questo sport e a questa associazione è ormai pilastro fondamentale, un grazie alle donne, mamme e mogli degli atleti in gara, agli speaker, ai fotografi, ai dj, all’associazione Legambiente, agli sponsor, a tutti gli organizzatori e al meraviglioso pubblico che ci ha sostenuto. Arrivederci al prossimo anno!”