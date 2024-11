San Cesario di Lecce, al Museo Civico incontro 'Carlo e Francesco Barbieri e il sodalizio con Ennio Flaiano'

Attraverso l’intervento del professor Antonio Lucio Giannone si ripercorre il legame di amicizia che legava i fratelli Barbieri allo scrittore. Martedì 19 novembre, ore 18 Museo Civico, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si tiene martedì 19 novembre, alle ore 18, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, l’incontro "Carlo e Francesco Barbieri e il sodalizio con Ennio Flaiano", a cura del Centro Studi Phonè e di Astràgali Teatro.





Attraverso l’intervento del professor Antonio Lucio Giannone, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l'Università del Salento, si ripercorre il rapporto stretto che legava i fratelli Carlo e Francesco Barbieri, originari di San Cesario di Lecce, allo scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano. In particolare, si pone attenzione su come Flaiano visse e raccontò all’epoca la scomparsa, a cui lo stesso scrittore assistette, del pittore Carlo Barbieri, morto prematuramente annegato, le cui opere meritano ancora oggi di essere conosciute. Un legame nato tra gli ambienti culturali romani, importante da conoscere per ricordare il talento e la personalità dell’artista, attraverso gli articoli che gli furono dedicati e le lettere che Flaiano e il fratello Francesco Barbieri si scambiarono dopo la tragedia. Un altro punto interessante su cui si sofferma brevemente il professor Giannone, è il rapporto tra i Barbieri e il loro cugino Vittorio Bodini, il quale dedicò loro alcuni dei suoi scritti.





L’appuntamento fa parte della programmazione "Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario", rientrante nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. "Da qui si vede tutta la città" è un progetto di Astràgali Teatro in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente Aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce. Ingresso libero.





Per Info:

Tel. 3892105991