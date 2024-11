Ethan riabbraccia sua madre: il bambino sottratto in Puglia è stato riconsegnato a Claudia Ciampa

LOS ANGELES - Dopo quasi tre mesi di attesa e sofferenza, Claudia Ciampa ha potuto finalmente riabbracciare suo figlio Ethan. L'incontro è avvenuto intorno alle(quasi le 8:00 in Italia), portando un raggio di luce in una vicenda complessa che aveva avuto inizio lo scorso

Il ritorno di Ethan

Claudia, visibilmente emozionata, ha raccontato in una videochiamata dall’America la gioia del momento:

"Sono felicissima. Come mi ha visto, mi ha fatto il suo splendido sorriso. L’ho trovato cresciuto, molto più pesante, ormai ha 6 denti e gattona velocissimo. Si mette dritto in piedi da solo, è meraviglioso essere di nuovo con lui".

La donna era separata dal suo bambino dal giorno in cui l’ex compagno, Eric Howard Nichols, lo aveva sottratto con l’inganno durante una vacanza in Puglia. Da allora, Ethan era rimasto negli Stati Uniti con il padre, fino a quando la polizia statunitense lo ha rintracciato e bloccato nella contea di Orange, a Los Angeles, due giorni fa.

La conferma dalla Farnesina

Poco prima dell’emozionante incontro, era giunta la conferma ufficiale dalla Farnesina: “Il Ministero degli Esteri conferma che Ethan è stato consegnato momentaneamente alla mamma”.

Il piccolo è stato affidato temporaneamente a Claudia, in attesa che il tribunale americano decida sull’affidamento definitivo. Nel frattempo, il padre potrà vedere Ethan solo durante incontri protetti.

Il percorso legale che attende Claudia

La battaglia legale è tutt’altro che conclusa. Claudia ha già iniziato le udienze, la prima delle quali è fissata per oggi. L’intera vicenda sarà giudicata secondo quanto previsto dalla Convenzione de L’Aja, che regola i casi di sottrazione internazionale di minori.

“Ora cominceranno le udienze – spiega Claudia – e speriamo che si risolva tutto per il meglio e al più presto, così da poter tornare insieme in Italia”.

L’avvocato di Claudia, Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami (Associazione Matrimonialisti Italiani), invita alla cautela: “Siamo solo all’inizio di un’avventura difficile. Ci vorrà ancora del tempo per la decisione finale sul rimpatrio della signora Ciampa e di suo figlio”.

La speranza di un nuovo inizio

Nonostante l’incertezza che ancora grava sulla situazione, Claudia si gode i primi momenti di serenità ritrovata con il suo bambino. Per lei e Ethan, il calore di quell’abbraccio a Los Angeles rappresenta non solo il sollievo di una lunga attesa, ma anche la speranza di un futuro più sereno, finalmente insieme.