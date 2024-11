'Una Matita in Natura': aperte le iscrizioni per partecipare al nuovo progetto di outdoor education dell’Agorateca

● A. 2 - La natura capovolta sa di arte. Osservare la natura attraverso l’arte, affinché possa essere percepita come inesauribile fonte di ispirazione e di risorse (anche) immateriali.





Una Matita in Natura vuole, attraverso il suo percorso, educare bambin* e ragazz* coinvolti nell’adottare comportamenti virtuosi, più rispettosi dell’ambiente, della natura e degli esseri viventi. Il percorso creativo di educazione ambientale, permetterà di far crescere la loro autonomia e il senso critico in una dinamica collaborativa, paritaria, solidaristica.



Anche in questo caso i libri della biblioteca e la lettura ad alta voce, l’arte e la creatività saranno uno stimolo per sollecitare la curiosità verso il mondo esterno e non virtuale. Infine, vi sono diverse attività in cui i partecipanti lavoreranno insieme ai propri genitori ed educatori. Ciò permetterà alla componente adulta di sviluppare e/o rafforzare le proprie capacità d'ascolto e il riconoscimento dei punti di vista dei più piccoli.



Il progetto è gratuito e ha la durata di 12 mesi, da settembre 2024 ad agosto 2025. Per partecipare è possibile candidare bambin* e ragazz* d’età compresa tra i 9 e gli 11 anni compilando il seguente Google Form:



I posti sono limitati ad un massimo di 30 partecipanti.



Per info e approfondimenti:



BARI - Parte Una Matita in Natura, un nuovo progetto di outdoor education dell’associazione Link A.P.S. in Agorateca - Biblioteca di Comunità, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.Il progetto nasce per rimettere in connessione i bambini e gli adolescenti della città di Altamura con la natura, legame comporomesso dall'eccessivo utilizzo dei dispositivi tecnologici e dall’isolamento vissuto nel periodo pandemico e post pandemico.L’associazione Link, da sempre attenta ai temi ambientali ed educativi, propone la sperimentazione di un nuovo paradigma educativo basato sul contatto diretto tra essere umano e natura attraverso la creatività e la fantasia. Il progetto si articola in laboratori multidisciplinari divisi in tre macro azioni, con attività pratiche di giardinaggio e agricoltura, letture di libri ad alta voce, laboratori di scrittura creativa, collettiva e autobiografica, registrazione di podcast.Le tre macro azioni sono:● A. 1- La natura si RacconTER(R)À: Introduzione agli elementi naturali: scoperta delle piante, della terra, dei cicli naturali e regole basilari di rispetto ambientale.