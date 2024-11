Ferrovie del Sud Est: sciopero nazionale di 24 ore previsto per l'8 novembre

BARI — Le segreterie regionali pugliesi di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA hanno annunciato un nuovo sciopero di 24 ore per venerdì 8 novembre. L’agitazione, che rientra nel contesto di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, riguarda tutto il personale di Ferrovie del Sud Est (FSE) e sarà in vigore dalla mezzanotte alle 23:59 dello stesso giorno.

Le motivazioni alla base della protesta sono legate al mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL). A causa dello sciopero, è probabile che molti treni e autobus subiranno cancellazioni o modifiche. Tuttavia, saranno garantiti alcuni servizi essenziali, come previsto dall’articolo 16 dell’accordo nazionale del 28 febbraio 2018 e in linea con le disposizioni della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero.

Per consultare l’elenco aggiornato dei treni e autobus garantiti durante lo sciopero, è possibile visitare il sito ufficiale di Ferrovie del Sud Est all’indirizzo www.fseonline.it/s/scioperi.

In occasione dell’ultimo sciopero nazionale, che si è tenuto lo scorso 9 settembre, si è registrata un’adesione del 23% da parte dei lavoratori, un dato che potrebbe ripetersi o aumentare in questa nuova protesta.