Tragedia sulla tangenziale di Lecce: uomo investito e ucciso dopo essere sceso dall’auto

LECCE — Una tragedia si è consumata ieri sulla tangenziale di Lecce, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto in prossimità dell’uscita 9A. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, aveva fermato la sua vettura lungo la carreggiata ed era scesa dall’abitacolo quando è stata investita da un’altra auto che sopraggiungeva sulla stessa corsia.L’impatto, descritto come estremamente violento, non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto sul colpo. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e delle Forze dell’Ordine, giunti sul luogo per effettuare i primi rilievi e stabilire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente.Resta da chiarire il motivo per cui l’uomo avesse arrestato la sua vettura sulla tangenziale e deciso di scendere. Le Forze dell’Ordine stanno valutando ogni ipotesi, e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli.L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con la tangenziale temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’intervento degli operatori e la messa in sicurezza dell’area.