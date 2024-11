Trinitapoli, cordoglio del sindaco Di Feo per la tragica esplosione domestica che ha causato una vittima

TRINITAPOLI — Un drammatico incidente ha colpito la comunità di Trinitapoli, dove un'esplosione in una casa ha provocato una vittima. Il sindaco Francesco Di Feo ha espresso profondo cordoglio e vicinanza ai familiari della persona deceduta. “Un fatto drammatico ha colpito il nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino – ci stringiamo al dolore dei familiari in questo momento triste per tutta la nostra comunità."Di Feo, in rappresentanza dell’intera città di Trinitapoli, ha voluto porgere le condoglianze ai parenti della vittima, ricordando l'impatto della tragedia sulla comunità. La causa dell’esplosione è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, mentre la comunità si unisce nel lutto per una perdita così improvvisa e dolorosa.