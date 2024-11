Fisco, Congedo (FdI): 'Governo Meloni in prima linea contro l’evasione fiscale'

ROMA - "Il governo a guida Giorgia Meloni conferma la sua concretezza nelle politiche economiche e nella lotta all'evasione fiscale. A certificarlo la Ragioneria dello Stato con 33,5 miliardi di euro (+5,6%) relativi alla crescita delle entrate fiscali e contributive nei primi nove mesi del 2024. Dati che smentiscono la solita narrazione della sinistra che vorrebbe il centrodestra amico degli evasori ed invece è pienamente in campo e in prima linea per la crescita della Nazione e per un fisco giusto". Lo afferma Saverio Congedo, capogruppo in commissione Finanze di Fratelli d'Italia alla Camera.