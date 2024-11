Trasporti, Ferrante (Mit): 'Subito tavolo su collegamento stazione Brindisi - aeroporto Salento'

BRINDISI - “Il collegamento tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento riveste un’importanza strategica per la Puglia e per il Sud. Per questo, alla luce delle difficoltà dell’impresa appaltatrice nel dare il via ai lavori, convocherò a stretto giro un tavolo presso il Mit con Rfi e il Commissario straordinario, con cui sono in stretto contatto. L’obiettivo è quello di definire prontamente le misure idonee da mettere in campo per garantire la realizzazione di quest’opera entro il traguardo del 2026”.





Lo annuncia il Sottosegretario di Stato al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante, che aggiunge: “Stiamo investendo risorse ingenti sul rilancio dell’area, che per crescere ha bisogno di incrementare l’offerta trasportistica e puntare sulla mobilità intermodale valorizzando così la propria vocazione turistica. Per questo individueremo al più presto le tempestive ed opportune soluzioni funzionali a far partire i lavori e a dotare finalmente il Salento del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Brindisi” conclude Ferrante.