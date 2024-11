Bari-Reggiana: scontro con vista playoff al San Nicola

Ssc Bari fb

Sabato 2 novembre 2024, alle ore 15.00, il Bari ospiterà la Reggiana nell'incontro valido per la dodicesima giornata di Serie B. Era il 27 gennaio scorso quando, espugnando il San Nicola per 0-2, gli emiliani interruppero l'imbattibilità di 6 giornate del Bari. Dunque, un precedente da riscattare per il Galletto che, dopo aver sciupato una ghiotta occasione per i 3 punti al termine dello 0-0 interno con la Carrarese dello scorso 29 ottobre, avrà la seconda possibilità per tornare a vincere in campionato e al San Nicola, dove la vittoria manca dal 2-0 inflitto al Mantova nella gara disputata il 14 settembre.Compiere questa impresa non sarà facile per il Bari, che affronterà un avversario pronto a risollevarsi dopo l'1-0 subìto dal Cosenza a Reggio Emilia nel recente turno infrasettimanale. A seguito della sconfitta subìta dagli uomini di William Viali e del pareggio a reti bianche dei biancorossi con i toscani di Antonio Calabro, una sola lunghezza separa il Bari con 13 dalla Reggiana con 12 punti. Per i pugliesi, come anche per gli emiliani, una vittoria, consentirebbe l'ingresso di una delle 2 squadre nella zona playoff.