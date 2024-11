Fondo di Sviluppo e Coesione. Congedo (FdI) a Delli Noci: 'Fondo serve per finanziare infrastrutture non Natale di Lecce'

"L'assessore Delli Noci è in evidente confusione, perché per la carica che ricopre dovrebbe sapere che il Fondo di Sviluppo e Coesione non serve per finanziare le manifestazioni, come il Natale e il Capodanno, ma risorse da destinare per investimenti alle infrastrutture e alla crescita del territorio. Dunque, evitiamo di scaricare una inutile polemica sul Governo Meloni, ma proprio questo tentativo dimostra come il governo regionale pensa di fare un uso distorto del fondo a fini clientelari. Il punto invece è un altro: con i soldi disponibili su altri capitoli del bilancio della Regione per questo tipo di manifestazioni invece si finanzia il capodanno di Bari e non le altre città come Lecce. Questi sono i fatti, il resto chiacchiere".