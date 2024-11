Francavilla Fontana, continua la Stagione Artistica Agimus Francavilla con un trio d’eccezione

Domenica 24 novembre 2024 ore 18.30 Auditorium Scuola Musicale Comunale, Francavilla Fontana (BR)





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Domenica 24 novembre, alle 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, la Stagione Artistica, organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, propone un nuovo appuntamento. In programma il concerto "Mozart: La Musica e Il Genio. Il Compositore raccontato dalla Musica e dalle sue Lettere", con l’esibizione del trio formato da Adriano Fabio Testa, voce narrante, Henry Domenico Durante, violinista, e Roberto Galletto, pianista.





Frammenti di musica e parola scritta, scene di ironica e appassionata quotidianità, e l’esperienza di un’arte contestualmente profonda e leggera, mettono in luce la più esposta umanità e la più luminosa genialità del grande compositore salisburghese. Momenti di ascolto e di narrazione, per partecipare al racconto di un uomo e di un genio.





Adriano Fabio Testa è musicista, musicologo, attore e docente. Come clarinettista si esibisce in vari concerti in Italia e all’estero in orchestre giovanili, big band e gruppi da camera. È titolare di cattedra nella Scuola Statale Secondaria a Indirizzo Musicale. Fonde l’attività musicale con quella attoriale, ricercando stimolanti forme di contaminazione.





Henry Domenico Durante è spalla e violino solista dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro con cui si esibisce in numerosi concerti in Italia e all’estero. Alterna l’attività musicale con quella didattica, insegnando presso il Conservatorio Statale di Musica Lecce - sede distaccata di Ceglie Messapica.





Roberto Galletto è pianista, erede della tradizione cameristica di Eugenio Bagnoli, con intensa attività concertistica in teatri e sale prestigiose in Italia e all’estero. Ha al suo attivo varie incisioni pubblicate da note etichette discografiche. Tiene masterclass di pianoforte e musica da camera ed è docente titolare presso il Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia di Roma.





Il concerto verrà eseguito in anteprima sabato 23 novembre, presso la stessa Scuola Musicale Comunale, per gli studenti dell’istituto e del Primo e Secondo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana.





Condurrà il concerto la giornalista Giovanna Ciracì. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana. Ingresso libero.