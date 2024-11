Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi 'Giallo e Nero di Puglia': il mistero è più vicino di quanto pensi

- Il protagonista dello spot segue il filo del mistero attraversando i luoghi che raccontano storia e mistero. Il mistero nascosto nelle pietre, negli angoli dimenticati, negli affreschi dei monumenti, nelle incisioni, nei simboli e nei santi raffigurati. In mano ha le foto sbiadite del vecchio Teatro Verdi, del Duomo e della chiesa di Santa Lucia, e deve scoprire la verità e allora si mette in cammino e capisce che la bellezza e la storia vivono nel mistero perché solo ciò che non è svelato del tutto può continuare a meravigliarci. Brindisi appare in tutta la sua straordinaria unicità, uno scenario che intreccia memoria e immaginazione. Il suo viaggio si conclude a Teatro perché è lì che la verità si cela, dietro il sipario, e la scena è pronta a raccontarcela. Ed è sempre lì che incontra Gabriella Genisi, la creatrice di Lolita Lobosco.