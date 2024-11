Francavilla Fontana, il 18 e 19 novembre 'Laboratori per artigiani digitali' presso la Biblioteca Comunale 'Giovanni Calò'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Per il suo quarto ed ultimo appuntamento, Botteghe High Tech sbarca al Nodo Galattica di Francavilla Fontana (BR), nella Biblioteca Comunale "Giovanni Calò", in vicolo Castello. Lunedì 18 e martedì 19 novembre ospiterà il percorso di artigianato digitale e sviluppo d'impresa a partecipazione gratuita volto ad attivare la creatività e l'innovazione giovanile. - Per il suo quarto ed ultimo appuntamento, Botteghe High Tech sbarca al Nodo Galattica di Francavilla Fontana (BR), nella Biblioteca Comunale "Giovanni Calò", in vicolo Castello. Lunedì 18 e martedì 19 novembre ospiterà il percorso di artigianato digitale e sviluppo d'impresa a partecipazione gratuita volto ad attivare la creatività e l'innovazione giovanile.





Botteghe High Tech è infatti un innovativo progetto firmato The Qube rivolto a chiunque desideri avviare un’attività o semplicemente arricchire le proprie competenze (soprattutto Neet, artigiani, donne e migranti inoccupati/disoccupati). È un invito a scoprire come utilizzare la stampa 3D, il taglio laser, l'AI nei social media e trovare i finanziamenti giusti per realizzare il proprio sogno imprenditoriale.





Il programma delle due giornate prevede quattro moduli di 4 ore ciascuno, con il coinvolgimento di esperti docenti che guideranno i partecipanti attraverso le diverse tematiche, secondo un filo conduttore incentrato sull'innovazione e lo sviluppo di potenziali progetti d'impresa.





Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili (iscrizioni al form https://forms.gle/kzF3Awpqkrn1S3FF6 oppure via mail accoglienza@molo12brindisi.com o WhatsApp +393288376769).





Programma





18 NOVEMBRE





- Dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 1 "Autoimprenditorialità". Verrà esplorato come avviare e gestire con successo una propria attività attraverso lo sviluppo in aula del Business Model Canvas e la condivisione di best practice locali.

- Dalle 14.00 alle 18.00 - Modulo 2 "Forme societarie e finanziamenti". Verranno approfondite le diverse opzioni utili per scegliere la forma societaria più adatta alle proprie esigenze e conoscere il panorama dei finanziamenti disponibili per supportare l’avvio di iniziative d’impresa.





19 NOVEMBRE





- Dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 3 "Design e modellazione stampa 3D e taglio laser". Verrà presentato il mondo della manifattura digitale e gli strumenti necessari per il design, la progettazione e la trasformazione di idee in prodotti finiti attraverso l’utilizzo delle macchine.

- Dalle 14.00 alle 18.00 - Modulo 4 "Social media con l’Intelligenza Artificiale". Si approfondiranno i vantaggi e gli strumenti derivati dall’applicazione dell’intelligenza artificiale ai social media, personalizzando i contenuti e migliorando la presenza online della propria attività.





Botteghe High Tech è un progetto ideato e realizzato dalla salentina The Qube, incubatore certificato d'impresa che dal 2013 favorisce lo sviluppo di startup e PMI innovative, con il sostegno della Regione Puglia, nell'ambito dell'Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0. Si realizza con il supporto di partner e collaboratori locali quali CNA Puglia, CNA Brindisi, CNA Servizi Brindisi SRL, Consorzio Mestieri Puglia e la Rete "Case di Quartiere" del Comune di Brindisi.





Si tratta di un format itinerante che prevede il coinvolgimento di 4 comuni della provincia di Brindisi, e nei mesi precedenti è approdata a Brindisi, Mesagne e Carovigno.





La tappa del 18 e 19 novembre si realizza con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e in collaborazione con Galattica – Nodo di Francavilla Fontana, iniziativa della Regione Puglia con l’obiettivo di attivare la creatività e l’innovazione giovanile.





Dopo la tappa di Francavilla Fontana, Botteghe High Tech si concluderà con il Job Day previsto a Palazzo Guerrieri di Brindisi a fine novembre, dove verranno presentati i risultati ottenuti e promosse opportunità di networking e incontri diretti con aziende del settore.





The Qube, che ha sede in via Corte dei Mesagnesi, 30, a Lecce, ha già maturato esperienza nella realizzazione di diversi format incentrati sulla diffusione di conoscenze ed esperienze di tecnologia digitale, nonché nella diffusione della cultura d’impresa, in linea con la propria mission sociale.





WhatsApp: +393288376769