San Cesario di Lecce, martedì 5 novembre l'incontro 'Dipingere Senza Pittura' con l'artista Romano Sambati

L’appuntamento rientra nella rassegna "Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario". 5 novembre 2024, ore 19 Sala Attico del Palazzo Ducale, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Martedì 5 novembre, alle ore 19, presso la Sala Attico del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, si terrà l’incontro "Dipingere Senza Pittura", dedicato al pittore e scultore Romano Sambati, a cura di TempoPresente Aps. L’appuntamento rientra nella rassegna "Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario", ideata all’interno del progetto "Da qui si vede tutta la città", capofila Astràgali Teatro.





Dialogano con l’artista, Carlo Michele Schirinzi, filmmaker, artista, scenografo e regista, e la giornalista Carla Petrachi. Ad arricchire l’incontro, le immagini del film "Eclisse senza cielo", realizzato nel 2016, firmato da Carlo Michele Schirinzi, vincitore Primo Premio "Luciano Emmer" Ex/Art Film Festival 2018 e Miglior Fotografia_Lecce Film Festival / Cinema Invisibile 2017, "omaggio", afferma l’autore, "non all’artista bensì all’uomo Romano Sambati, mio professore di disegno al Liceo Artistico, il primo che mi ha incoraggiato a seguire la strada delle passioni. … omaggio viscerale a una persona, anche artista, a cui ho chiesto di essere sé stesso e di non tener conto della mia presenza nel suo laboratorio, senza mai dare indicazioni di regia".





Quanto al titolo della conversazione, come spiega lo stesso Sambati in un’intervista a Sarah-Hélèna Van Put (IlManifesto_Alias, 26 febbraio 2022), "Quello che faccio è uno svelamento delle forme, le cose vanno disvelate. Scavo e quando compare o intravedo qualcosa la fisso… Io non dipingo. Cosa vuol dire dipingere? Vuol dire costruire un’immagine, io non costruisco nulla, faccio emergere come un archeologo che scava e intravede dei frammenti di mondi. Questa è la mia filosofia di fondo, la scomparsa della pittura che è una memoria, testimoniare che cosa fu la pittura. Oggi nessuno dipinge più, nel senso che tra pittura, teatro, performance non c’è più nessuna differenza e io continuo nostalgicamente a dipingere senza pittura".





"Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, è un progetto di Astràgali Teatro in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio, in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce. Ingresso libero.





INFORMAZIONI:

Tel. 3892105991