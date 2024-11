Fulmine sul campo da calcio durante la partita uccide e ferisce giocatori in Perù

LIMA, PERU' - Fulmine sul campo da calcio durante la partita. Domenica 3 novembre nella città di Chilca, circa 70 chilometri a sud-est di Lima, in Perù, una saetta ha colpito il campo di calcio dello stadio 'Coto Coto' dove si stava svolgendo una partita di campionato tra Juventud Bellavista e Familia Chocca. Diversi giocatori sono stati visti cadere faccia a terra quando il fulmine ha colpito il terreno di gioco. Uno di loro di 39 anni, Jose Hugo de la Cruz Meza, difensore, è morto, mentre il portiere Juan Chocca Llacta, 40 anni, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale locale con gravi ustioni. Sul posto dell'incidente è intervenuto un nutrito contingente di poliziotti e soccorritori. La polizia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sta indagando sulle circostanze dell'accaduto in collaborazione con l’autorità sportiva.