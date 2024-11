Novello sotto il Castello 2024, presentata ieri la 14ª edizione

CONVERSANO - È stata presentata ieri, in una conferenza stampa dalla location inedita – la sede di RadioNorba -, la 14 edizione di Novello sotto il Castello, la rassegna che da oltre un decennio decreta l’avvio dell’autunno pugliese. 15-16-17 novembre: queste le date da segnare sul calendario per tutti gli amanti del vino, del buon cibo e della bella musica che con Novello sotto il Castello vorranno animare il centro storico di Conversano. Organizzata da La Compagnia del Trullo, l’evento anche per quest’anno si preannuncia carico di novità: dalla durata – si andrà infatti dal venerdì pomeriggio alla domenica con appuntamenti anche mattutini e pomeridiani – ai percorsi ciclistici che si snoderanno per le vie della città.“Quello che vedrete è frutto di un anno intero di lavoro iniziato esattamente 51 giorni dopo Novello 2023 – ha esordito in conferenza il Presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato – ricerca, selezione, innovazione e autenticità: per me, sono queste le parole chiave che rappresentano l’edizione 2024 di Novello Sotto il Castello, un evento che non si pone limiti e senza confini crea rete, aggregazione e lavoro di squadra. Ogni singola edizione è disegnata sempre in modo differente e mai uguale a quella dell’anno precedente e infatti anche quest’anno non mancheranno le novità: dalla costruzione degli spazi alla scelta musicale, dagli spettacoli in programma alle maestranze del food. L’obiettivo – ha poi concluso – si conferma sempre lo stesso: rendere Novello Sotto il Castello un’esperienza unica, completamente nuova e autentica”.A conferma, subito dopo, le parole del Sindaco della città di Conversano, Giuseppe Lovascio “Novello sotto il Castello è ormai diventato un vero e proprio fenomeno sociale che coinvolge tutta la città. Ed è un fenomeno che poggia su un lungo lavoro di squadra, fatto da un gruppo che è cresciuto nel tempo: se siamo alla 14° edizione non è un caso. Con l’aggiunta che all’elemento della tradizione, ogni anno Novello riesce a introdurre qualche novità, alzando sempre l’asticella e imponendo anche a noi amministratori un sostegno e un supporto concreto”.Un supporto testimoniato anche dalle parole del Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio Regione Puglia, Aldo Patruno: “L’eccezionale ibridazione tra sagra e festival di cui Novello si fa essenza è un’operazione strategica: non solo per una città come Conversano, ma anche per le sfide che la Regione Puglia deve affrontare. Oggi, esperienze come Novello confermano l’importanza di coniugare cultura e turismo. Questa iniziativa, infatti, è la dimostrazione plastica che investire nella cultura è vincente: Conversano sta cambiando volto, proprio grazie a questo investimento cultura, e come lei molte altre realtà. Non è dunque un caso se la Regione Puglia è al primo posto per incremento del PIL negli ultimi cinque anni. Per questo il sostegno delle istituzioni non manca anche quest’anno e per questo Novello rientra tra i Grandi Eventi caratterizzati da elevata capacità attrattiva della Regione Puglia”.Sulla stessa scia, le parole di Francesco Paolicelli – Presidente IV Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia: “Il grande merito de La Compagnia del Trullo è quello di essere riuscita a far istituzionalizzare questo evento dal punto di vista turistico, ma anche agricolo. E questo perché il percorso intrapreso ha centrato un obiettivo condiviso anche dalla Regione Puglia: promuovere le eccellenze del territorio di stampo non solo enogastronomico, ma anche culturale e di valorizzazione del centro storico, delle attività locali e di tutto ciò che può gravitare attorno a un prodotto, rappresentando un esempio di buona partecipazione attiva alla comunità cittadina”.“Novello sotto il Castello diversifica e qualifica l’offerta – ha dichiarato Tiziana Palumbo, Assessore alle attività produttive di Conversano - partendo da un elemento trainante come l’enogastronomia, la rassegna riesce a spaziare in più direzioni, coinvolgendo un pubblico eterogeneo e attivando una macchina organizzativa capace di mettere insieme diversi stakeholder, offrendo benefici non solo alle attività produttive, ma all’intera città che in quei giorni davvero si riscopre”.E non manca anche quest’anno la cooperazione con Don Felice Di Palma – Arciprete e parroco Basilica Cattedrale: “Da sempre c’è grande collaborazione e una grande intesa, anche perché notiamo sviluppi importanti anche in termini di turismo religioso. Anche il tema scelto per l’edizione 2024 è molto vicino a noi, tanto che nella nostra Cattedrale ospiteremo un itinerario biblico che richiama il claim scelto per quest’anno “Di luce e d’ombra”. Ma il valore importante che va riconosciuto a Novello è legato al fatto che sa suscitare emozioni, il che significa innescare reazioni da parte di tutti, ma soprattutto creare un senso di comunità e di appartenenza che dona lustro e bellezza alla città”.La conferenza è quindi proseguita con l’intervento di Andrea Boccuzzi - Titolare Fruttattiva Srl che ha sottolineato la volontà di “proseguire in una partnership che si ripete per il terzo anno di fila, testimoniando la bella sinergia che si può creare quando pubblico e privato camminano insieme” e rinnovato l’invito a scoprire anche quest’anno la “castagna segreta” dalle elevate proprietà organolettiche e dal sapore unico.Con Danilo Rotolo – direttore artistico de La Compagnia del Trullo si è invece fatto il punto sul disegno musicale che caratterizzerà questa edizione di Novello, “frutto di un anno intenso di lavoro e di ore trascorse ad ascoltare artisti”, e che permetterà ancora una volta di vivere in prima persona “la lungimiranza di questa rassegna che da sempre investe anche nei giovani talenti, offrendo loro un palco importante su cui esibirsi”.E quest’anno la musica suonerà anche con RadioNorba, partner ufficiale dell’evento. A fare da portavoce alla radio del Sud, nella serata di ieri, gli speaker radiofonici Daniele Colacicco e Rosaria Rollo, che – ribadendo il supporto a un’iniziativa non solo enogastronomica e turistica, ma pienamente culturale – saranno tra i protagonisti di Novello sotto il Castello, presentando gli artisti che calcheranno l’Evolution Stage di Piazza Castello.A chiudere gli interventi, Luciano Quaranta – direttore grafica e comunicazione dell’evento che – illustrando idee e visioni nascoste dietro la nuova veste grafica di Novello sotto il Castello e l’impronta “meno didascalica e più mistica” affidata al claim scelto per quest’anno “Di luce e d’ombra” – ha così ricordato la natura ibrida dell’evento, “unico nel suo genere e quindi imperdibile”.L’appuntamento dunque è per il 15-16-17 novembre 2024 a Conversano. Innovazione e autenticità non mancano, come pure l’entusiasmo e la voglia di regalare ancora una volta a tutti coloro che parteciperanno alla tre giorni un inedito concentrato di luci e ombre, tradizione e visioni all’insegna del buon cibo, del vino novello e soprattutto della bella musica.