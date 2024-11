Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il Municipio I apre le porte alle scuole primarie

BARI - Dal 25 al 28 novembre, il Municipio I celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne accogliendo le alunne e gli alunni delle scuole primarie per affrontare, insieme alla presidente Annamaria Ferretti, i temi dell’educazione al rispetto, alla parità di genere e alla non violenza.

Un’iniziativa educativa e inclusiva

Le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo Garibaldi, situato nel quartiere Libertà, saranno protagoniste di una serie di incontri dedicati a sensibilizzare i giovani studenti. Attraverso un dialogo aperto e un approccio ludico, la presidente Ferretti guiderà i bambini alla scoperta di valori fondamentali come il rispetto delle differenze e la costruzione di una società più accogliente e inclusiva.

L’iniziativa è solo il primo passo di un progetto a lungo termine: gli incontri verranno ripetuti mensilmente, coinvolgendo altre scuole primarie dei quartieri del Municipio I.

Un impegno verso il cambiamento

“Credo fermamente in questo percorso educativo,” afferma la presidente Annamaria Ferretti. “L’esercizio della condivisione, l’abitudine all’ascolto e il rispetto, se promossi sin dall’infanzia, possono prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione. Educare alla non violenza significa insegnare a valorizzare le differenze, promuovendo un clima di accoglienza e relazioni basate sull’empatia, senza che la forza personale si traduca in dominio sull’altro. È così che possiamo contribuire a una giustizia sociale autentica, un pilastro del nostro impegno politico”.

Strumenti per il futuro

Al termine di ogni incontro, gli studenti riceveranno il quaderno operativo “Tuttinsieme”, un prezioso strumento didattico che, attraverso attività ludiche, aiuta i bambini a riflettere sul rispetto dei diritti di tutti.

Un messaggio per il futuro

L’iniziativa del Municipio I pone l’accento sull’importanza di un’educazione precoce ai valori di rispetto e non violenza, gettando le basi per una società più equa, libera e responsabile. Un impegno concreto che parte dai banchi di scuola per costruire il futuro.