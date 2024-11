Lecce, prima vittoria esterna: 1-0 contro il Venezia

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce conquista la sua prima vittoria esterna della stagione superando il Venezia per 1-0 al "Penzo", nella tredicesima giornata di Serie A. Un successo che coincide con il debutto in panchina del nuovo allenatore Marco Giampaolo, subentrato a Luca Gotti, esonerato dopo il pareggio per 1-1 contro l'Empoli al "Via del Mare".

Primo tempo equilibrato e ricco di occasioni

La partita si accende già nel primo tempo con una serie di opportunità per entrambe le squadre.

22' : Il Lecce si rende pericoloso con Gaspar , che di testa non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.

: Il Lecce si rende pericoloso con , che di testa non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. 24' : Pohjanpalo va vicino al gol per il Venezia.

: va vicino al gol per il Venezia. 25' : Oristanio sfiora la rete con un’occasione importante per i padroni di casa.

: sfiora la rete con un’occasione importante per i padroni di casa. 32' : Il Lecce risponde con Dorgu , che manca il bersaglio di poco.

: Il Lecce risponde con , che manca il bersaglio di poco. 38': Il Venezia colpisce una traversa clamorosa con un colpo di testa di Idzes, chiudendo un primo tempo combattuto ma senza reti.

Secondo tempo: la svolta con Dorgu

Nella ripresa, entrambe le squadre cercano il gol con intensità.

6' : Busio spreca una buona occasione per il Venezia.

: spreca una buona occasione per il Venezia. 18' : Rebic del Lecce sfiora il vantaggio con un’azione pericolosa.

: del Lecce sfiora il vantaggio con un’azione pericolosa. 25': La svolta arriva grazie a Dorgu, che segna con un destro in diagonale su un cross preciso di Gallo, portando i salentini sull'1-0.

Il Venezia prova a reagire:

28' : Pohjanpalo sfiora il pareggio con un’azione insidiosa.

: sfiora il pareggio con un’azione insidiosa. 31': Rebic sfiora il raddoppio per il Lecce, chiudendo una prestazione positiva dei salentini.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, il Lecce raggiunge quota 12 punti, posizionandosi al sestultimo posto insieme a Parma e Verona. Il Venezia, invece, resta fanalino di coda con 8 punti, complicando ulteriormente il suo percorso in campionato.

Il debutto di Marco Giampaolo regala dunque fiducia al Lecce, che torna a sorridere in una trasferta difficile e guarda con ottimismo ai prossimi impegni.