Giornata Mondiale del Diabete: Palazzo di Città di Trinitapoli si tinge di blu per sensibilizzare sul diabete

TRINITAPOLI – Il 14 novembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Comune di Trinitapoli illuminerà di blu la facciata principale del Palazzo di Città. La scelta del colore, adottato a livello internazionale, rappresenta un simbolo di sensibilizzazione per la campagna globale contro il diabete, una patologia che affligge milioni di persone di ogni età.La Giornata Mondiale del Diabete è un'iniziativa lanciata nel 1992 dalla Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come risposta all'incidenza crescente di questa malattia cronica e debilitante. Dal 2006, è riconosciuta ufficialmente dall'ONU, che ne sottolinea la gravità e il costo sociale, nonché le complicazioni associate alla sua gestione.“Con convinzione aderiamo alla richiesta dell'Associazione Giovani con Diabete BA BAT TA, portata avanti dal referente cittadino Domenico Di Biase, padre di un bambino diabetico di tipo 1," ha dichiarato il sindaco Francesco Di Feo. "Illuminare di blu il nostro Palazzo di Città è un modo per accendere i riflettori su questa patologia che colpisce anche i più piccoli e per rendere visibile l’impegno di tutta la comunità nella ricerca e nella cura del diabete.”La partecipazione del Comune di Trinitapoli si inserisce in un contesto internazionale di sensibilizzazione, che mira a informare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca per migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete.