I concerti dei Talk is Cheap e Couchgagzzz all'Ex Macello di Putignano

Riparte Il Mangianastri: la rassegna di concerti e non solo che negli anni ha portato artisti di ogni genere e provenienza con esperienze e serate incredibili all'ex Macello di Putignano.

Questo giovedì 28 novembre comincia la stagione invernale con i concerti dei TALK IS CHEAP: band originaria di Corato con atmosfere dreamy del post punk, nei riff incalzanti del jangle pop e in un certo romanticismo decadente e il successivo concerto dei baresi COUCHGAGZZZ che essendo ispirati dal rock'n'roll di matrice australiana, portano in scaletta brani elettrici e veloci. In chiusura il dj set a cura di Radio JP.

L'ingresso per queste due date sarà ad offerta libera, ognuno sarà libero di dare il valore che reputa all'evento lasciando un'offerta a piacere.

Giovedì 28 Novembre 2024 - ore 21:30

Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)

INGRESSO libero con offerta libera

L'evento rientra nella “Programmazione Puglia Sounds 2024” con sostegno di Puglia Sounds, Puglia Culture e KeepOn Live.