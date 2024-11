Il Valore Umano nelle Aziende, idee e confronti per affrontare il mercato del lavoro

MILANO - Il 19 novembre 2024, presso l’Auditorium Bosch di Milano, si è svolto l’evento “Il Valore Umano nelle Aziende”, un talk che ha riunito professionisti ed esperti per riflettere sul capitale umano come risorsa strategica fondamentale nel mondo aziendale.

Organizzato da Bosch Tec e Beesness Magazine, l’incontro è stato moderato da Roberto Zecchino, Deputy General Manager Bosch Italy & Corporate Vice President Human Resources Bosch, e da Christian Gaston Illan, imprenditore e socio di Beesness Magazine. L’evento ha visto la partecipazione di prestigiosi relatori:





Beatrice Beleggia, CEO di Pianegonda;

Antonio De Matteis, CEO di Kiton;

Alberto Arrighi, Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di QC Terme;

Elisa Mondelli, co-fondatrice e Head of Business Excellence di The Longevity Suite;

Marco Scossa, Direttore Risorse Umane di Acqua Sant’Anna;

Vittorio Zingales, CEO di XMetaReal;

Valentina Castellani, Head of Sales di Fattore Italia;

Alejandro Mazza, Educational e Advocacy Manager di Pernod Ricard.





L’incontro, che ha registrato un grande successo con una sala gremita di invitati e professionisti del settore, ha affrontato temi chiave legati al valore umano nelle aziende. Gli interventi hanno messo in luce come il benessere dei dipendenti, la leadership empatica e l’integrazione tra competenze umane e tecnologia siano strumenti fondamentali per costruire organizzazioni resilienti e innovative.





Sono stati messi in evidenza diversi aspetti fondamentali, tra cui:

la valorizzazione del capitale umano come risorsa indispensabile per il successo aziendale;

l’importanza di strategie aziendali che favoriscano la crescita personale e professionale;

l’equilibrio tra tecnologia e intelligenza umana come base per affrontare le sfide del futuro.

L’evento si è chiuso con una riflessione condivisa: “Il futuro delle aziende si costruisce attraverso le persone”, un messaggio che ribadisce la centralità del capitale umano per affrontare un mercato in costante evoluzione.