I minori disabili, BES e DSA in piscina con Enjoy your dive!

TARANTO - Presso la Piscina Mediterraneo Village di Taranto sono iniziati i Corsi di acquaticità gratuiti a favore di minori disabili, BES e DSA, una delle numerose attività di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Le attività in piscina, che si tengono con cadenza settimanale, sono coordinate da esperti operatori di “Enjoy your dive”, un partner del progetto “BES-T Community in Best Practice” che ha come capofila e soggetto responsabile LOGOS Società Cooperativa.Il corso prevede una fase iniziale di conoscenza e ambientamento in acqua, a cui seguirà un primo approccio alle attività di snorkeling che sarà valutato soggettivamente a seconda delle capacità del minore di procedere nel percorso.Obiettivo finale del corso di acquaticità è quello di favorire una maggiore autonomia in acqua dei minori, favorendo il recupero di eventuali funzioni motorie carenti; più in generale, inoltre, è mirato a consentire ai minori di essere inseriti in un contesto di vita sociale attivo che veda, oltre alla scuola, la possibilità di rafforzare relazioni sociali, attraverso lo sport e le attività ricreative connesse.L’Asd “Enjoy your dive” nasce a Taranto nel 2018 ponendosi come obiettivo la divulgazione della cultura del mare, attraverso la formazione, la tutela ambientale, la promozione del turismo e, infine, ma non ultima, l'inclusione sociale attraverso lo sport acquatico.La peculiarità dell'associazione è che, oltre ad annoverare autentici professionisti, al suo interno si instaurano e sviluppano rapporti di amicizia e collaborazione che si riflettono sulle attività svolte in una coinvolgente e gioiosa atmosfera.In questi anni l’Asd “Enjoy your dive” ha organizzato e partecipato a decine di eventi, con un crescendo di successi che l’hanno vista protagonista anche lontano dal Taranto, rappresentando la città in Sardegna, in Liguria, in Lombardia e, più recentemente, anche a Roma dove è stata coinvolta nello staff per la realizzazione di un film girato a Taranto.“BES-T Community in Best Practice”, le cui attività si svilupperanno nell’arco di tre anni, è a favore dei minori di Taranto e provincia e intende attuare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che punti a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolga le imprese culturali e creative.Il progetto “BES-T Community in Best Practice” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.