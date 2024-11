Un autunno pieno di eventi teatrali a Lecce

- L’autunno leccese sta offrendo un ricco calendario di eventi. Gli appuntamenti teatrali spaziano dalla prosa alla commedia, fino alla stand-up comedy. I principali teatri della città, come il Politeama, l’Apollo e il Paisiello, ospitano artisti e spettacoli di grande rilievo, contribuendo a valorizzare l’offerta culturale del territorio.Mercoledì 11 dicembre, Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense italiana, sarà al Teatro Apollo con il suo spettacolo “Favole da incubo”. In questa performance racconta dieci dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni. Sempre in prima linea contro la violenza sulle donne, la criminologa offre un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno portato a queste tragedie, con l’obiettivo di sconfiggerli una volta per tutte.Non mancano le risate, il giorno successivo, giovedì 12 dicembre, in cui si svolgerà un evento di ben altro genere al Teatro Politeama. Michela Giraud presenterà il suo spettacolo “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”. Una serata che promette comicità e riflessione, pensata per affrontare le sfide della vita in un contesto sempre più competitivo e aggressivo. Michela Giraud, comica, attrice e conduttrice italiana dal carattere irriverente, è diventata una figura di spicco nella stand-up comedy sia in Italia che all'estero. A Lecce porterà uno spettacolo già apprezzato in alcune delle più importanti città europee, come Amsterdam, Parigi, Londra e Barcellona, solo per citarne alcune.Spazio anche ai classici. Al Teatro Politeama doppia data, il 14 e il 15 dicembre, per una delle opere più celebri del balletto classico: Lo Schiaccianoci, eseguito dalla Roma City Ballet Company sotto la direzione di Luciano Cannito. Sulle magiche note di Cajkovskij, questa incantevole favola natalizia è stata rappresentata nei teatri più prestigiosi del mondo, e ovviamente anche in Italia, dal Teatro Massimo di Palermo al Teatro San Carlo di Napoli e oltre.Il calendario teatrale di Lecce è ricco di appuntamenti. Questi non sono solo un modo per divertirsi, ma rappresentano anche un valore aggiunto per la città e il territorio circostante. Manifestazioni di questo tipo attirano sia i residenti che appassionati provenienti da altre province, generando un impatto economico e culturale notevole. Grazie alla varietà delle proposte, Lecce si conferma una città dinamica, capace di attrarre un pubblico diversificato, rafforzando la sua immagine come centro culturale del Salento.