Il Bari batte il Cittadella 3-2 al 'San Nicola': seconda vittoria consecutiva in Serie B

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista un’importante vittoria casalinga contro il Cittadella per 3-2, nella quattordicesima giornata di Serie B, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

Primo tempo spettacolare per i biancorossi

La squadra di Longo parte forte e passa in vantaggio al 4’ con Kevin Lasagna, che, su assist rasoterra di Sibilli, insacca con un preciso sinistro. Il Cittadella tenta di rispondere subito: al 6’ Novakovich si rende pericoloso, seguito al 10’ da Pandolfi, che sfiora la rete. Il Bari non si lascia intimidire e continua a costruire occasioni, come il colpo di testa al 15’ di Pucino, che manca di poco la porta.

Al 45’, i biancorossi raddoppiano grazie a Sibilli, che trasforma un rigore assegnato per un fallo di Angeli su di lui. Due minuti dopo, nel recupero, arriva la terza gioia per il pubblico del “San Nicola”: su un cross di Dorval, Maiello realizza una splendida girata al volo di sinistro, portando il Bari sul 3-0.

Il Cittadella reagisce nella ripresa

Nel secondo tempo, il Cittadella rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo. Al 7’, Carissoni accorcia le distanze con un preciso rasoterra di destro. Cinque minuti dopo, è Pandolfi a segnare con una conclusione di sinistro, riaprendo la gara.

Il Bari cerca di ristabilire le distanze: al 26’ Colisaco sfiora il quarto gol, mentre al 30’ Lella spreca un’ottima occasione. Nel finale, il Cittadella spinge per il pareggio, con Desogus che al 44’ va vicino al 3-3, e Favilli che al 94’ sfiora l’impresa.

Tre punti preziosi per il Bari

Con questa vittoria, il Bari centra la sua seconda vittoria consecutiva, consolidando il suo cammino in campionato. Nella prossima sfida, sabato 30 novembre alle 15, i biancorossi affronteranno il Brescia allo stadio “Rigamonti”, in cerca di continuità e ulteriori punti per risalire in classifica.