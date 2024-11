Piazza Gradenigo e il verde di Trani: confronto pubblico organizzato da Articolo97 mercoledì 27 novembre

TRANI - Il movimento civico Articolo97 promuove un incontro pubblico per discutere il futuro di Piazza Gradenigo e del verde urbano di Trani, in un contesto segnato da dubbi e scarsa trasparenza sulle scelte progettuali e amministrative. L’evento, intitolato “Operazione Trasparenza - Piazza Gradenigo e il verde di Trani”, si terrà mercoledì 27 novembre 2024, presso l’omonima piazza al numero civico 5.

Un confronto aperto tra cittadini, amministrazione e professionisti

L’obiettivo è quello di favorire un dialogo tra la cittadinanza, le istituzioni, gli ordini professionali e le associazioni locali per chiarire i dettagli del progetto di riqualificazione della piazza e discutere il futuro del verde pubblico nella città di Trani.

Sono stati invitati:

Amedeo Bottaro , Sindaco di Trani

, Sindaco di Trani Fabrizio Ferrante , vicesindaco e assessore alla manutenzione del verde

, vicesindaco e assessore alla manutenzione del verde Antonio Debellis , agronomo del Comune di Trani

, agronomo del Comune di Trani La società DODI MOSS S.r.l. , responsabile del progetto di riqualificazione della piazza

, responsabile del progetto di riqualificazione della piazza Ordini professionali locali: Architetti , Ingegneri , Dottori Agronomi e Forestali

, , Associazioni ambientaliste e civiche: Legambiente Trani, Italia Nostra - Trani, Codacons, OIKOS Trani, Legambiente Puglia

L'importanza di un dialogo partecipativo

L’incontro vuole rispondere alle preoccupazioni sollevate dai cittadini in merito al progetto che, secondo Articolo97, porterà allo smantellamento completo della piazza, alla rimozione di tutti i pini e alla ricostruzione a caro prezzo di uno spazio che un tempo rappresentava un fiore all’occhiello per Trani.

Il movimento civico sottolinea la necessità di una corretta informazione e di un coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle decisioni che riguardano il patrimonio urbano e naturale della città.

Un invito aperto alla partecipazione

L’evento è aperto a tutti i cittadini e alle associazioni che desiderano contribuire con le proprie idee e opinioni. Secondo il presidente di Articolo97, Giuseppe Curci, e il segretario Raffaele Covelli, la partecipazione attiva della comunità è fondamentale per garantire trasparenza e per costruire un futuro sostenibile per il verde urbano di Trani.

L’incontro si configura come un momento cruciale per approfondire il tema della gestione degli spazi verdi e per tutelare la bellezza storica e naturale della città.