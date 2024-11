Il Brindisi Tabernacle presenta il 'Christmas Gospel Concert 2024'

BRINDISI - Il Brindisi Tabernacle, con il patrocinio del Comune di Brindisi, presenta il "Christmas Gospel Concert 2024", un’esplosione di musica Gospel nel magico tema del Natale, in un’atmosfera di gioia, ma anche di profondo valore artistico e culturale. - Il Brindisi Tabernacle, con il patrocinio del Comune di Brindisi, presenta il "Christmas Gospel Concert 2024", un’esplosione di musica Gospel nel magico tema del Natale, in un’atmosfera di gioia, ma anche di profondo valore artistico e culturale.





Il Bt Gospel Choir con la partecipazione straordinaria di Joshua Sherman, proporrà quest’anno un nuovissimo repertorio, fatto di grandi classici di Natale e non solo.





"Sin dal 2019 - dice il presidente Fabio Micco - la nostra mission é quella di diffondere un messaggio di aiuto, pace e solidarietà. Lo facciamo attraverso la valorizzazione della multiculturalità, essendo la prima scuola di musica Gospel di stampo bilingue a Brindisi, ma lo facciamo anche offrendo servizi ed aiuti concreti alla cittadinanza, occupandoci di raccolte alimentari, assistenza allo studio, supporto psicologico e tanto tanto altro. Il nostro obiettivo è quello di diventare una porta aperta per la città, dove chiunque può rivolgersi per chiedere o anche per offrire aiuto".





Durante il concerto interverranno diverse esibizioni degli studenti delle scuole del territorio brindisino, oltre ai ragazzi di AIPD Brindisi, ormai da tempo impegnati in prima persona nelle attività di volontariato del Brindisi Tabernacle.





Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3921926501.