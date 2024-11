Il comune di Ostuni in regola con lo svolgimento dei lavori attivati con i fondi del PNRR

Il risultato ottenuto è la sintesi della sinergia tra i vari settori dell’ente





OSTUNI (BR) - Ostuni continua a distinguersi per la capacità di gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Comune è risultato perfettamente in regola con l'avanzamento procedurale, fisico ed economico dei progetti candidati, confermando il rispetto delle tempistiche previste per legge, che impongono la conclusione degli interventi entro il 31 marzo 2026.





Tra le opere già in fase di realizzazione:

- il consolidamento del Palazzo della Corte di via Cattedrale (ex sede del GAL);

- la rigenerazione e l’efficientamento energetico del palazzetto dello sport "Vito Gentile";

- gli interventi di completamento e messa a norma del Museo di Civiltà Preclassica (Chiesa delle Monacelle);

- la riqualificazione e valorizzazione dell’area antistante la stazione ferroviaria;

- la realizzazione dell’asilo nido di Viale Aldo Moro.

A queste opere si aggiunge un nuovo progetto, sempre finanziato dal PNRR: la costruzione di un asilo nido in ampliamento alla scuola dell’infanzia "Gianni Rodari".





Le analisi condotte dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – e i dati raccolti dal sistema di monitoraggio ReGiS hanno evidenziato la capacità del Comune di Ostuni di gestire con efficienza i fondi assegnati, rispettando rigorosamente le scadenze e le normative di riferimento.





Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha espresso grande soddisfazione: "Come amministrazione comunale esprimiamo grande orgoglio per il risultato raggiunto. Abbiamo rispettato tutte le scadenze previste, affrontando con responsabilità e serietà le prescrizioni della complessa normativa di riferimento. Questo impegno ha permesso un’efficace attuazione degli interventi finanziati e la programmazione di nuovi progetti che contribuiranno al miglioramento della nostra città".





"Il Comune di Ostuni, attraverso gli uffici preposti, è riuscito a fronteggiare situazioni di emergenza e contingenza, garantendo l'avanzamento e il regolare rispetto dei tempi, spesso molto stretti, delle opere e degli appalti legati al PNRR" afferma il vicesindaco Giuseppe Tanzarella "Devo dire che gli investimenti realizzati grazie al PNRR sono particolarmente significativi per il nostro territorio e per Ostuni, una città che è stata commissariata proprio durante il periodo cruciale per partecipare ai bandi e reperire le risorse".

"Con i lavori – conclude il vicesindaco Tanzarella – siamo riusciti a garantire una serie di interventi e opere di rilievo, grazie soprattutto all'efficienza degli uffici comunali. Confidiamo di riuscire, nei tempi previsti, ad assicurare alla collettività e alla cittadinanza la consegna delle opere".





L’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Brescia, ha sottolineato l’importanza strategica di questi interventi: "Abbiamo messo in campo le nostre migliori risorse umane, professionali e politiche per il successo di questi progetti di rigenerazione urbana, in cui abbiamo creduto fin dall’inizio. Il nostro obiettivo è ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorando il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale di cui siamo responsabili. Le risorse assegnate rappresentano un prezioso sostegno per la nostra comunità e uno strumento fondamentale per attuare azioni virtuose di sviluppo locale e sociale".





Il Comune di Ostuni conferma così il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e capace di valorizzare le risorse del territorio nell'interesse della collettività.